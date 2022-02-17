Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.93
USD
28.09
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Интервью
16 февраля 22, 19:35
Умер автор хита Джими, Джими, ача, ача
Баппи Лахири
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Композитор скончался из-за СОАС (синдром обструктивного апноэ сна) незадолго до полуночи 15 февраля.

В Индии умер известный певец и композитор Баппи Лахири (настоящее имя - Алокеш Лахири). Он прославился написанием музыки к классическим болливудским кинокартинам. Об этом сообщает Press Trust of India.

Известно, что музыкант скончался во сне в одной из клиник Мумбаи во вторник вечером, 15 февраля. Ему было 69 лет.

"Его доставили в больницу. У него было множество проблем со здоровьем. Он умер из-за СОАС (синдром обструктивного апноэ сна) незадолго до полуночи", - рассказал доктор Дипак Намджоши, директор больницы, в которой лечился музыкант.

Отметим, Баппи Лахири - один из самых популярных композиторов Болливуда. Он ввел стиль диско в индийское кино. В частности, в такие картины, как Танцор диско, Танцуй, танцуй, Любовь, любовь, любовь, Вера, Жертва во имя любви, Коммандос и другие.

У музыканта остались жена Читрани и двое детей.

Напомним, недавно в одной из больниц Мумбая умерла легендарная певица Лата Мангешкар, которую называли "соловьем Индии".
Korrespondent
Ещё по теме:
"Сваты" спустя 11 лет: как сейчас выглядят дети из сериала
Кристофер Нолан снимет фильм о создателе атомной бомбы
Лучшие фильмы этой осени
"Дюна" стартовала без рекордов в международном прокате
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей