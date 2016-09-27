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25 сентября 16, 20:10
ТОП 250: Самые потрясающие фильмы
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10/5 (2 голоса)
Подборка из ТОП-250 самых лучших фильмов.
Их все невозможно пересмотреть за одни выходные или даже за месяц, но каждый из них обязательно нужно посмотреть.
Интересные фильмы
- Достучаться до небес
- Пока не сыграл в ящик
- Куда приводят мечты
- В погоне за счастьем
- Дневник Нимфоманки
- Необратимость
- Эффект бабочки
- Игры разума
- Гордость и предубеждение
- Зеленая миля
- Семь жизней
- Адвокат дьявола
- Области тьмы
- Запах женщины
- Всегда говори “Да“
- Список Шиндлера
- Мечтатели
- Форрест Гамп
- Бойцовский клуб
- Нокдаун
- Господин Никто
Мотивирующие фильмы
- Гладиатор
- Никогда не сдавайся
- Бойцовский Клуб
- Дьявол носит Прада
- Миллионер из трущоб
- Башни Близнецы
- В погоне за счастьем
- Секрет
- Мирный Воин
- Грязные танцы
- Рокки
- Октябрьское небо
- Ямакаси
- Достучаться до небес
- Побег из Шоушенка
- Храброе Сердце
- Социальная сеть
- Пока не сыграл в ящик
- 8-я миля
- Миссия на Марс
- Соучастник
- Крепкий Орешек
- Нокдаун
- 3 дня на побег
- Загадочная история Бенджамина Баттона
- Бойлерная
- Шаг вперед
- Олигарх
- 1+1
- Джанго освобожденный
- Жизнь Пи
- В погоне за счастьем
- А в душе я танцую
Потрясающие фильмы
- Искусственный разум
- Хатико: Самый верный друг
- Титаник
- Белый Бим Черное ухо
- Спеши любить
- Мальчик в полосатой пижаме
- Заплати Другому
- Достучаться до небес
- Мост в Терабитию
Лучшие фильмы по версии Квентина Тарантино
- Королевская битва
- Кое-что еще
- Кинопроба
- Лезвие / Бритва
- Ночи в стиле буги
- Под кайфом и в смятении
- Догвилль
- Бойцовский клуб
- Пятница
- Свой человек
Топ 10 запрещенных фильмов
- Дом (запрещен в 36 странах)
- Курск (запрещен в России)
- Разменная монета (запрещен в США)
- Привет от Кобы
- Властелин мира – Никола Тесла
- Человек, который хотел знать все – Леонардо да Винчи
- Отражение – Спецназ за гранью возможного
- Грани возможного – Сила мышц
- Грани возможного – Человеческий мозг
- Грани возможного – Зрение
Лучшие фильмы про измену
- Матч Пойнт
- Неверная
- Близость
- Приходит женщина к врачу
- Цена измены
- Прошлой ночью в Нью-Йорке
- Что скрывает ложь
- Осторожно Двери закрываются
- Бункер
- На грани
Фильмы про обмен телами
- Мальчик в девочке
- Нас двое
- Подмена
- Чумовая пятница
- Любовь-морковь
- Любовь-морковь 2
- Хочу как ты
- Их поменяли телами
- Цыпочка
- Из 13 в 30
Лучшие фильмы с Джимом Керри
- Пингвины мистера Поппера
- Рождественская история
- Роковое число 23
- Аферисты Дик и Джейн
- Лемони Сникет: 33 несчастья
- Вечное сияние чистого разума
- Брюс Всемогущий
- Мажестик
- Гринч – похититель Рождества
- Я, снова я и Ирэн
- Шоу Трумана
- Лжец, лжец
- Кабельщик
- Бэтмен навсегда
- Тупой и еще тупее
- Маска
- Эйс Вентура: Розыск домашних животных
- Я люблю тебя, Филлип Моррис
- Человек на Луне
Лучшие фильмы с Джонни Деппом
- Мрaчные тени
- Рoмoвый дневник
- Туриcт
- Aлиca в cтрaне чудеc
- Джoнни Д.
- Вooбрaжaриум дoктoрa Пaрнaca
- Чaрли и шoкoлaднaя фaбрикa
- Рacпутник
- Вoлшебнaя cтрaнa
- Тaйнoе oкнo
- Из aдa
- Кoкaин
- Шoкoлaд
- Coннaя Лoщинa
- Девятые врaтa
- Cтрaх и ненaвиcть в Лac-Вегacе
- 1Дoнни Брacкo
- Мертвец
- Эд Вуд
- Эдвaрд руки-нoжницы
Лучшие фильмы с Леонардо ДиКаприо
- Начало
- Совокупность лжи
- Дорога перемен
- Кровавый алмаз
- Отступники
- Авиатор
- Банды Нью-Йорка
- Поймай меня, если сможешь
- Пляж
Мистические фильмы
- Другие / The Others
- Сонная Лощина / The Hollow
- Шестое чувство / Sixth Sense
- Ключ от всех дверей / Skeleton Key
- Готика / Gothika
- Константин: Повелитель тьмы / Constantine
- 1408 / 1408
- Омен 666 / The Omen
- Девятые врата / The Ninth Gate
Фильмы о приключениях
- Изгой
- Выжить
- 127 Часов
- Королевская битва
- Шесть дней, семь ночей
Лучшие фильмы-катастрофы
- В субботу
- Скайлайн
- Я – легенда
- Наводнение
- Послезавтра
- Явление
- 2012
- Знамение
- Башни-близнецы
- День, когда Земля остановилась
Лучшие фильмы с Моникой Беллучи
- Пристрели их
- Матрица: Перезагрузка
- Бешеная кровь
- Второе дыхание
- Человек, который любит
- Стукачка
- Любовь: инструкция по применению
- Не оглядывайся
- Дракула
- Слезы солнца
Фильмы об одиночестве
- Изгой
- Малхолланд Драйв
- Трудности перевода
- Сломанные цветы
- Покидая Лас-Вегас
- О Шмидте
- Небо над Берлином
- Паук
- Чунгкингский экспресс
- Таксист
Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях
- Девушка напротив
- Волчья яма
- Зодиак
- Техасская резня бензопилой
- Шесть демонов Эмили Роуз
- Незнакомцы
- Призраки в Коннектикуте
- Призрак Красной реки
- Ужас Амитивиля
- Они
- Одержимая
- Эвиленко
- Охотник на людей
- Каннибал из Ротенбурга
- Бостонский Душитель
- Пустоши
- Алфавитный убийца
- Гражданин Икс
- Собиратель костей
- Могильщик Гэйси
- Пропавшие
- Воспоминания об убийстве
- За гранью страха
- Порок
- Американское преступление
- Леденец
- Необитаемый
- Каннибал
- Ночные небеса
- Бал Сатаны
- Ночной охотник
- Туннели смерти
- Призрак в доме семьи Белл
- Темная вода: Изгнание нечистой силы
- Немой дом
- Техасская резня бензопилой
- Репортаж
- 6 демонов Эмили Роуз
- Ужасы Амитивилля
- Призрак красной реки
- Волчья яма
- Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
- Открытое море
- Паранормальное явление
- Прикосновение
Психологические фильмы
- Дитя тьмы
- Дом восковых фигур
- Затащи меня в ад
- Полуночный экспресс
- Шестое чувство
- Куб
- Астрал
- Палата
- Гипноз
- Лабиринт Фавна
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- 3
- 4
- 5
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