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Новости кино
25 сентября 16, 20:10
ТОП 250: Самые потрясающие фильмы
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Подборка из ТОП-250 самых лучших фильмов.

Их все невозможно пересмотреть за одни выходные или даже за месяц, но каждый из них обязательно нужно посмотреть.

Интересные фильмы

  1. Достучаться до небес
  2. Пока не сыграл в ящик
  3. Куда приводят мечты
  4. В погоне за счастьем
  5. Дневник Нимфоманки
  6. Необратимость
  7. Эффект бабочки
  8. Игры разума
  9. Гордость и предубеждение
  10. Зеленая миля
  11. Семь жизней
  12. Адвокат дьявола
  13. Области тьмы
  14. Запах женщины
  15. Всегда говори “Да“
  16. Список Шиндлера
  17. Мечтатели
  18. Форрест Гамп
  19. Бойцовский клуб
  20. Нокдаун
  21. Господин Никто

Мотивирующие фильмы

  1. Гладиатор
  2. Никогда не сдавайся
  3. Бойцовский Клуб
  4. Дьявол носит Прада
  5. Миллионер из трущоб
  6. Башни Близнецы
  7. В погоне за счастьем
  8. Секрет
  9. Мирный Воин
  10. Грязные танцы
  11. Рокки
  12. Октябрьское небо
  13. Ямакаси
  14. Достучаться до небес
  15. Побег из Шоушенка
  16. Храброе Сердце
  17. Социальная сеть
  18. Пока не сыграл в ящик
  19. 8-я миля
  20. Миссия на Марс
  21. Соучастник
  22. Крепкий Орешек
  23. Нокдаун
  24. 3 дня на побег
  25. Загадочная история Бенджамина Баттона
  26. Бойлерная
  27. Шаг вперед
  28. Олигарх
  29. 1+1
  30. Джанго освобожденный
  31. Жизнь Пи
  32. В погоне за счастьем
  33. А в душе я танцую

Потрясающие фильмы

  1. Искусственный разум
  2. Хатико: Самый верный друг
  3. Титаник
  4. Белый Бим Черное ухо
  5. Спеши любить
  6. Мальчик в полосатой пижаме
  7. Заплати Другому
  8. Достучаться до небес
  9. Мост в Терабитию

Лучшие фильмы по версии Квентина Тарантино

  1. Королевская битва
  2. Кое-что еще
  3. Кинопроба
  4. Лезвие / Бритва
  5. Ночи в стиле буги
  6. Под кайфом и в смятении
  7. Догвилль
  8. Бойцовский клуб
  9. Пятница
  10. Свой человек

Топ 10 запрещенных фильмов

  1. Дом (запрещен в 36 странах)
  2. Курск (запрещен в России)
  3. Разменная монета (запрещен в США)
  4. Привет от Кобы
  5. Властелин мира – Никола Тесла
  6. Человек, который хотел знать все – Леонардо да Винчи
  7. Отражение – Спецназ за гранью возможного
  8. Грани возможного – Сила мышц
  9. Грани возможного – Человеческий мозг
  10. Грани возможного – Зрение

Лучшие фильмы про измену

  1. Матч Пойнт
  2. Неверная
  3. Близость
  4. Приходит женщина к врачу
  5. Цена измены
  6. Прошлой ночью в Нью-Йорке
  7. Что скрывает ложь
  8. Осторожно Двери закрываются
  9. Бункер
  10. На грани

Фильмы про обмен телами

  1. Мальчик в девочке
  2. Нас двое
  3. Подмена
  4. Чумовая пятница
  5. Любовь-морковь
  6. Любовь-морковь 2
  7. Хочу как ты
  8. Их поменяли телами
  9. Цыпочка
  10. Из 13 в 30

Лучшие фильмы с Джимом Керри

  1. Пингвины мистера Поппера 
  2. Рождественская история
  3. Роковое число 23
  4. Аферисты Дик и Джейн
  5. Лемони Сникет: 33 несчастья
  6. Вечное сияние чистого разума
  7. Брюс Всемогущий
  8. Мажестик
  9. Гринч – похититель Рождества
  10. Я, снова я и Ирэн
  11. Шоу Трумана
  12. Лжец, лжец
  13. Кабельщик
  14. Бэтмен навсегда
  15. Тупой и еще тупее
  16. Маска
  17. Эйс Вентура: Розыск домашних животных
  18. Я люблю тебя, Филлип Моррис
  19. Человек на Луне

Лучшие фильмы с Джонни Деппом

  1. Мрaчные тени
  2. Рoмoвый дневник
  3. Туриcт
  4. Aлиca в cтрaне чудеc
  5. Джoнни Д. 
  6. Вooбрaжaриум дoктoрa Пaрнaca
  7. Чaрли и шoкoлaднaя фaбрикa
  8. Рacпутник
  9. Вoлшебнaя cтрaнa
  10. Тaйнoе oкнo
  11. Из aдa
  12. Кoкaин
  13. Шoкoлaд
  14. Coннaя Лoщинa
  15. Девятые врaтa
  16. Cтрaх и ненaвиcть в Лac-Вегacе
  17. 1Дoнни Брacкo
  18. Мертвец
  19. Эд Вуд
  20. Эдвaрд руки-нoжницы

Лучшие фильмы с Леонардо ДиКаприо

  1. Начало
  2. Совокупность лжи
  3. Дорога перемен
  4. Кровавый алмаз
  5. Отступники
  6. Авиатор
  7. Банды Нью-Йорка
  8. Поймай меня, если сможешь
  9. Пляж

Мистические фильмы 

  1. Другие / The Others
  2. Сонная Лощина / The Hollow 
  3. Шестое чувство / Sixth Sense
  4. Ключ от всех дверей / Skeleton Key
  5. Готика / Gothika
  6. Константин: Повелитель тьмы / Constantine
  7. 1408 / 1408
  8. Омен 666 / The Omen
  9. Девятые врата / The Ninth Gate

Фильмы о приключениях

  1. Изгой
  2. Выжить
  3. 127 Часов
  4. Королевская битва
  5. Шесть дней, семь ночей

Лучшие фильмы-катастрофы

  1. В субботу
  2. Скайлайн
  3. Я – легенда
  4. Наводнение
  5. Послезавтра
  6. Явление
  7. 2012
  8. Знамение
  9. Башни-близнецы
  10. День, когда Земля остановилась

Лучшие фильмы с Моникой Беллучи

  1. Пристрели их
  2. Матрица: Перезагрузка
  3. Бешеная кровь
  4. Второе дыхание
  5. Человек, который любит
  6. Стукачка
  7. Любовь: инструкция по применению
  8. Не оглядывайся
  9. Дракула
  10. Слезы солнца

Фильмы об одиночестве

  1. Изгой
  2. Малхолланд Драйв
  3. Трудности перевода
  4. Сломанные цветы
  5. Покидая Лас-Вегас
  6. О Шмидте
  7. Небо над Берлином
  8. Паук
  9. Чунгкингский экспресс
  10. Таксист

Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях

  1. Девушка напротив
  2. Волчья яма
  3. Зодиак
  4. Техасская резня бензопилой
  5. Шесть демонов Эмили Роуз
  6. Незнакомцы
  7. Призраки в Коннектикуте
  8. Призрак Красной реки
  9. Ужас Амитивиля
  10. Они
  11. Одержимая
  12. Эвиленко
  13. Охотник на людей
  14. Каннибал из Ротенбурга
  15. Бостонский Душитель
  16. Пустоши
  17. Алфавитный убийца
  18. Гражданин Икс
  19. Собиратель костей
  20. Могильщик Гэйси
  21. Пропавшие
  22. Воспоминания об убийстве
  23. За гранью страха
  24. Порок
  25. Американское преступление
  26. Леденец
  27. Необитаемый
  28. Каннибал
  29. Ночные небеса
  30. Бал Сатаны
  31. Ночной охотник
  32. Туннели смерти
  33. Призрак в доме семьи Белл
  34. Темная вода: Изгнание нечистой силы
  35. Немой дом
  36. Техасская резня бензопилой
  37. Репортаж
  38. 6 демонов Эмили Роуз
  39. Ужасы Амитивилля
  40. Призрак красной реки
  41. Волчья яма
  42. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
  43. Открытое море
  44. Паранормальное явление
  45. Прикосновение

Психологические фильмы

  1. Дитя тьмы
  2. Дом восковых фигур
  3. Затащи меня в ад
  4. Полуночный экспресс
  5. Шестое чувство
  6. Куб
  7. Астрал
  8. Палата
  9. Гипноз
  10. Лабиринт Фавна
Источник: ivona

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