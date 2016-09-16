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14 сентября 16, 21:54
ФОТО:49-летняя Памела Андерсон полностью обнажилась в фильме
Памела Андерсон не пренебрегает фотосессиями и видеосъемками в стиле ню, но всегда спрашивает разрешения своих сыновей. Модель и актриса воспитывает 20-летнего Брэндона и 18-летнего Дилана от брака с музыкантом Томми Ли.
Женщина поинтересовалась мнением сыновей и на этот раз, прежде чем снялась в фильме The People Garden обнаженной.
В трейлере картины мелькает сцена, в которой Андерсон переодевается – блондинка демонстрирует свою знаменитую фигуру и лишь в конце прикрывается черным халатом.
Напомним, что ранее Памела Андерсон снялась в романтическом клипе французского певца.
Смотри онлайн трейлер фильма The People Garden с обнаженной Памелой Андерсон:
Источник: ivona