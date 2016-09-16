Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Кино
Новости кино
14 сентября 16, 21:54
ФОТО:49-летняя Памела Андерсон полностью обнажилась в фильме
Памела Андерсон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
5/5 (1 голос)
Бывшая модель Playboy Памела Андерсон снялась в канадском фильме The People Garden. Не обошлось без откровенных кадров: в одной из сцен женщина появляется совершенно обнаженной.
Памела Андерсон не пренебрегает фотосессиями и видеосъемками в стиле ню, но всегда спрашивает разрешения своих сыновей. Модель и актриса воспитывает 20-летнего Брэндона и 18-летнего Дилана от брака с музыкантом Томми Ли. 

Женщина поинтересовалась мнением сыновей и на этот раз, прежде чем снялась в фильме The People Garden обнаженной.

В трейлере картины мелькает сцена, в которой Андерсон переодевается – блондинка демонстрирует свою знаменитую фигуру и лишь в конце прикрывается черным халатом.

Напомним, что ранее Памела Андерсон снялась в романтическом клипе французского певца.

Смотри онлайн трейлер фильма The People Garden с обнаженной Памелой Андерсон:


Источник: ivona
Кликните по изображению для просмотра
Ещё по теме:
Джейми Фокс сыграет женщину
Памела Андерсон помолилась у Стены Плача в Иерусалиме
Наталья Бочкарева поправилась на 10 кг для роли Даши Букиной
Женщины больше не хотят быть похожими на Анджелину Джоли
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В "Игру престолов" ищут актеров
noimage10 самых сексуальных сцен в истории кино (ФОТО)
noimageНазваны победители 73-го Венецианского кинофестиваля
noimageДень украинского кино: ТОП-10 фильмов, которые нужно знать
noimageИзвестен исполнитель главной роли в сериале по книге Роулинг
Лента новостей
Загрузка...