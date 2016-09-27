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25 сентября 16, 20:00
Disney анонсировала новый фильм из серии "Звездных войн"
Звездные войны
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Выход ленты на экраны запланирован в 2020 году.
Кинокомпания Disney намерена выпустить еще один фильм из серии "Звездных войн". Выход ленты запланирован на 2020 год, передает The Guardian.
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Об этом сообщил генеральный директор Disney Роберт Айгер. На выступлении в рамках конференции Goldman Sachs Communacopia  он также отметил, что в настоящее время найден человек, который будет разрабатывать сценарий для будущей картины.

Фильм станет третьим из серии, открываемой лентой "Изгой-один: Звездные войны. Истории", премьера которой ожидается в декабре этого года.

Айегер подчеркнул, что не надеется на то, что серия будет столь же популярна, как сами "Звездные войны". По последним данным, интерес к ней столь же большой, как к ленте "Звездные войны: Пробуждение силы".

Ранее сообщалось, что создатели спин-оффа "Звездных войн" показали нового дроида, который появится в ленте "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Источник: korrespondent.net
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