Съемки "Трансформеров 5" вызвали протесты в Великобритании

Британских ветеранов возмутило использование дома премьер-министра страны Уинстона Черчилля в качестве "штаб-квартиры нацистов".





Для съемок одно из эпизодов картины Blenheim Palace, где родился будущий глава правительства, возглавивший нацию в ее борьбе с третьим рейхом, был "украшен" флагами с нацисткой символикой, а во дворе и на прилегающей территории было замечено множество статистов в эсэсовской форме, а также немецкой боевой техники времен войны.





"Я понимаю, что речь идет просто о фильме. Но это символическое неуважение к Черчиллю. Он наверняка перевернулся в гробу", - прокомментировал полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане.





Как полагают ветеранские организации, создателям картины следовало бы добавить любую символику, которая требовалась по сюжету, с помощью компьютерной графики на этапе пост-продакшен. Это было бы менее вызывающим и не оскорбляло чувства ветеранов войны.





Напомним, что премьера фильма "Трансформеры 5" состоится летом 2017 года. Производственный бюджет картины оценивается в 250 миллионов долларов. Режиссер Майкл Бэй.



