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26 сентября 16, 10:06
Съемки "Трансформеров 5" вызвали протесты в Великобритании
Трансформеры 5
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В Великобритании съемки фильма "Трансформеры 5: Последний рыцарь" стали причиной скандала.
Британских ветеранов возмутило использование дома премьер-министра страны Уинстона Черчилля в качестве "штаб-квартиры нацистов".

Для съемок одно из эпизодов картины Blenheim Palace, где родился будущий глава правительства, возглавивший нацию в ее борьбе с третьим рейхом, был "украшен" флагами с нацисткой символикой, а во дворе и на прилегающей территории было замечено множество статистов в эсэсовской форме, а также немецкой боевой техники времен войны.

"Я понимаю, что речь идет просто о фильме. Но это символическое неуважение к Черчиллю. Он наверняка перевернулся в гробу", - прокомментировал полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане.

Как полагают ветеранские организации, создателям картины следовало бы добавить любую символику, которая требовалась по сюжету, с помощью компьютерной графики на этапе пост-продакшен. Это было бы менее вызывающим и не оскорбляло чувства ветеранов войны.

Напомним, что премьера фильма "Трансформеры 5" состоится летом 2017 года. Производственный бюджет картины оценивается в 250 миллионов долларов. Режиссер Майкл Бэй.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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