"Великолепная семерка" возглавила американский прокат

За первые выходные его заработки составили 35 миллионов долларов, что позволило ему занять лидирующую позицию.





Производственный бюджет картины, в которой ключевые роли сыграли Крис Прэтт, Хейли Беннетт, Винсент Д`Онофрио, Дензел Вашингтон, Мэтт Бомер, Этан Хоук, Кэм Жиганде, Питер Сарсгаард, Винни Джонс, Бьюн-Хун Ли и другие актеры, составил 90 миллионов долларов. При таком старте у фильма нет надежды на на окупаемость только в Северной Америке, однако он может быть вполне успешен в международном прокате.





На втором месте оказался еще один дебютант - анимационный фильм "Аисты", стартовавший с результатом 21,8 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга заняла драма "Чудо на Гудзоне", собравшая еще 13,8 миллиона долларов. Ее мировые сборы превысили 125 миллионов долларов, то есть она приблизилась вплотную к порогу окупаемости.











