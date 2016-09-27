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26 сентября 16, 10:10
"Великолепная семерка" возглавила американский прокат
Великолепная семерка
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Фильм "Великолепная семерка", являющийся римейком знаменитого вестерна, успешно стартовал в домашнем прокате.
За первые выходные его заработки составили 35 миллионов долларов, что позволило ему занять лидирующую позицию.

Производственный бюджет картины, в которой ключевые роли сыграли Крис Прэтт, Хейли Беннетт, Винсент Д`Онофрио, Дензел Вашингтон, Мэтт Бомер, Этан Хоук, Кэм Жиганде, Питер Сарсгаард, Винни Джонс, Бьюн-Хун Ли и другие актеры, составил 90 миллионов долларов. При таком старте у фильма нет надежды на на окупаемость только в Северной Америке, однако он может быть вполне успешен в международном прокате.

На втором месте оказался еще один дебютант - анимационный фильм "Аисты", стартовавший с результатом 21,8 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга заняла драма "Чудо на Гудзоне", собравшая еще 13,8 миллиона долларов. Ее мировые сборы превысили 125 миллионов долларов, то есть она приблизилась вплотную к порогу окупаемости.

Источник: http://www.kinonews.ru/


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