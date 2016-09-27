Известны названия двух эпизодов четвертого сезона "Шерлока"

Бенедикт Камбербэтч, принявший участие в конвенции под названием Sherlocked, проходившей в Лондоне с 23 по 25 сентября 2016 года, написал об этом на официальной странице сериала в Twitter.





В трейлере к четвертому сезону, который впервые был продемонстрирован на Comic-Con 2016, Шерлоку и всем, кого он знает, грозит смертельная опасность, исходящая не только от нового злодея в исполнении Тоби Джонса ("Первый мститель"), но и каким-то образом воскресшего профессора Мориарти (Эндрю Скотт). В предстоящем сезоне Шерлок возвращается в родные земли, а Джон (Мартин Фриман) и Мэри Ватсоны (Аманда Аббингтон) готовятся стать родителями.





Напомним, что специальный выпуск "Шерлок: Омерзительная невеста", премьера которого состоялась 1 января 2016 года, завоевал премию "Эмми 2016" в категории "лучший телефильм", а также "техническую" премию Creative Arts Emmys. Во время церемонии "Эмми" произошел курьезный случай: вернувшаяся на свое место после награждения Аманда Аббингтон, обнаружила, что ее дамская сумочка исчезла вместе с водительскими правами и телефоном.



