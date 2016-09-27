Предположительный съемочный график фильма о Бэтмене

Чиновник упомянул об этом в своем выступлении на конференции 25th Annual Goldman Sachs Communacopia Conference.





"Бэн анонсирвоал фильм о Бэтмене, который он собирается сам снимать и написать для него сценарий. Я полагаю, что это будет где-то через полтора года или что-то в этом роде. Так что наша стратегия в целом работает", - сказал он. Бьюкс также заявил, что считает новый образ Темного рыцаря удачным и уверен, что он станет ключевым для развития киновселенной, основанной на комиксах DC. "Сейчас мы настроены более оптимистично, чем были, когда только планировали запуск этой франшизы", - добавил он.





Напомним, что сольный фильм о Бэтмене был анонсирован весной 2015 года, затем подтвержден летом 2016, но никаких конкретных графиков так и не было озвучено.





Ранее глава Time Warner признал ошибки, которые были допущены ранее при создании фильмов по комиксам и пообещал, что последующие экранизации будут "не такими мрачными, как первые фильмы из этой серии".



