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26 сентября 16, 10:17
Предположительный съемочный график фильма о Бэтмене
Бэтмен
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Глава корпорации Time Warner Джефф Бьюкс подтвердил наличие планов подчиненной ему студии Warner Bros. снять сольный фильм, посвященный Бэтмену, и назвал примерный график работ в рамках этого проекта.
Чиновник упомянул об этом в своем выступлении на конференции 25th Annual Goldman Sachs Communacopia Conference.

"Бэн анонсирвоал фильм о Бэтмене, который он собирается сам снимать и написать для него сценарий. Я полагаю, что это будет где-то через полтора года или что-то в этом роде. Так что наша стратегия в целом работает", - сказал он. Бьюкс также заявил, что считает новый образ Темного рыцаря удачным и уверен, что он станет ключевым для развития киновселенной, основанной на комиксах DC. "Сейчас мы настроены более оптимистично, чем были, когда только планировали запуск этой франшизы", - добавил он.

Напомним, что сольный фильм о Бэтмене был анонсирован весной 2015 года, затем подтвержден летом 2016, но никаких конкретных графиков так и не было озвучено.

Ранее глава Time Warner признал ошибки, которые были допущены ранее при создании фильмов по комиксам и пообещал, что последующие экранизации будут "не такими мрачными, как первые фильмы из этой серии".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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