График премьер сериалов. Сентябрь 2016 (25-30 )

Анимационные комедии в ассортименте, новая антология ужасов "Channel Zero", "Люк Кейдж" и Вуди Аллен собственной персоной.





Воскресенье, 25 сентября





"Закусочная Боба" (Fox) – седьмой сезон анимационного сериала.





"Симпсоны" (Fox) – сериал-долгожитель частенько заимствует идеи открывающих титров у популярных проектов, переделывая их на собственный лад. 28-й сезон анимационного шоу начнется с заставки, сделанной в стиле "Время приключений".





"Однажды в сказке" (ABC) – в шестом сезоне фэнтези зрителей ждет встреча с популярными литературными героями и персонажами мультфильмов: капитаном Немо (Фаран Таир) Джафаром (Одед Фер), Аладдином (Дениз Акдениз), принцессой Жасмин (Карен Дэвид), Морфеем (Джиллз Мэттхи) и графом Монте-Кристо (Крэйг Хорнер).





"Гриффины" (Fox) – все помнят Винни, заменившего Гриффинам погибшего под колесами автомобиля Брайана в 12-м сезоне? Так вот, в премьерном эпизоде 15-го сезона Винни вернется в эпизодической роли после своего долгого отсутствия.





"Тайны и ложь" (ABC) – второй сезон антологии, в котором из актеров первого сезона появится лишь Джульетт Льюис. Главным подозреваемым в новом сезоне окажется персонаж Майкла Или, ему придется доказать, что он не убивал свою жену.





"Последний человек на Земле" (Fox) – третий сезон комедии, которой Уилл Форте отдает всю душу и силы. В преддверии нового сезона актер, которому для съемок во втором сезоне побрили полголовы и полбороды вспоминает: "Люди, которые встречали меня на улице, думали, что я сумасшедший. Вечером многие переходили на другую сторону, завидев меня. Для меня это был новый уровень безумия".





"Куантико" (ABC) – шоураннер драмы Джошуа Сафран уверяет, что второй сезон будет менее запутанным, но более глубоким и мрачным.





Вторник, 27 сентября





"Channel Zero" (Syfy) – премьера первого сезона антологии ужасов Ника Антоска, который называется "Candle Cove" ("Бухта Кэндл"). За основу сезона взят одноименный рассказ Криса Страуба, о кукольном сериале, выходившем в конце 80-х и ориентированном в основном на детскую аудиторию. Вокруг сериала и смотревших его детей, сложилась какая-то нездоровая ситуация. В "Channel Zero: Candle Cove" детский психолог (Пол Шнайдер) возвращается в свой родной городок, чтобы расследовать таинственное исчезновение своего брата-близнеца и нескольких других детей в 80-х и понять, есть ли связь между их исчезновением и странным местным телевизионным шоу, транслировавшимся в то же время. Все шесть эпизодов снял Крэйг Уилльям Макнейлл.





"Aftermath" (Syfy) – премьера 13-серийной постапокалиптической драмы. В центре сюжета – Карен (Энн Хеч) и Джошуа Коупленды (Джеймс Таппер) с тремя взрослыми детьми, которые должны бороться за выживание после гибели цивилизации, вызванной бурями, падением метеоритов, землетрясениями, чумой и появлением сверхъестественных существ.





"Пьяная история" (Comedy Central) – четвертый сезон комедии.





Среда, 28 сентября





"Мыслить как преступник" (CBS) – 12-й сезон детективной драмы.





"Юная" (TV Land) – третий сезон драматической комедии.





"Реанимация" (CBS) – во втором сезоне медицинской драмы, который станет своеобразным перезапуском, появятся новые лица: Роб Лоу, Ной Грэй-Кэби, Эмили Тайра и Нафесса Уильямс.





"Самозванец" (TV Land) – злоключения Бадди Доббса (Майкл Розенбаум) продолжатся во втором сезоне комедии.





Пятница, 30 сентября





"Люк Кейдж" (Netflix) – Сорвиголову и Джессику Джонс мы уже видели в сольных проектах. Настало время Люка Кейджа, хоть и с ним мы уже успели познакомиться в "Джессике Джонс". Посмотрим, сможет ли Майк Колтер вытянуть третий именной телекомикс совместного производства Marvel и Netflix.





"Кризис в шести сценах" (Amazon) – телевизионный дебют знаменитого Вуди Аллена, который сыграет главную роль в сериале по собственному сценарию.



