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Кино
Новости кино
26 сентября 16, 10:30
Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган сыграют в фильме Пола Дано
Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган
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Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган сыграют главные роли в режиссерском дебюте Пола Дано.
Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган сыграют главные роли в фильме Пола Дано «Дикая жизнь», рапортует сайт Variety. Режиссерский дебют Дано основан на одноименном романе современного американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Форда. 

В центре сюжета — 16-летний подросток, наблюдающий, как разваливается брак его родителей. В 1960 году семья переезжает жить в Монтану. Акклиматизация на новом месте идет тяжело: отец не может найти работу, а мать влюбляется в одного местного. 

Дано признается, что всегда мечтал снимать кино и знал, что его картины будут о семье. Сценарной адаптацией первоисточника Дано занимался на пару со своей спутницей жизни Зои Казан. В 2012-м они вместе снялись в картине «Руби Спаркс», где Зои, внучка великого режиссера Элиа Казана, впервые выступила в качестве сценариста. Несмотря на то, что девушка значилась единственным автором сценария фильма, известно, что работала она при активном участии своего гражданского мужа. 

Для Джилленхола и Маллиган это второй совместный проект: в прошлом десятилетии они вместе работали на съемочной площадке драмы «Братья». Дано и Джилленхол снимались в картине Дени Вильнева «Пленницы». Самого Дано (и Казан) в «Дикой жизни» не будет.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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