Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган сыграют в фильме Пола Дано

Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган сыграют главные роли в фильме Пола Дано «Дикая жизнь», рапортует сайт Variety. Режиссерский дебют Дано основан на одноименном романе современного американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Форда.





В центре сюжета — 16-летний подросток, наблюдающий, как разваливается брак его родителей. В 1960 году семья переезжает жить в Монтану. Акклиматизация на новом месте идет тяжело: отец не может найти работу, а мать влюбляется в одного местного.





Дано признается, что всегда мечтал снимать кино и знал, что его картины будут о семье. Сценарной адаптацией первоисточника Дано занимался на пару со своей спутницей жизни Зои Казан. В 2012-м они вместе снялись в картине «Руби Спаркс», где Зои, внучка великого режиссера Элиа Казана, впервые выступила в качестве сценариста. Несмотря на то, что девушка значилась единственным автором сценария фильма, известно, что работала она при активном участии своего гражданского мужа.





Для Джилленхола и Маллиган это второй совместный проект: в прошлом десятилетии они вместе работали на съемочной площадке драмы «Братья». Дано и Джилленхол снимались в картине Дени Вильнева «Пленницы». Самого Дано (и Казан) в «Дикой жизни» не будет.



