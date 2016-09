На Джулию Робертс устроят травлю

В основу сюжета будет положен нон-фикшн о травле в одной калифорнийской школе.





Героиня Робертс, президент местной ячейки Ассоциации родителей и учителей Келли Питерс, жила счастливой семейной жизнью в округе Ориндж на юге Калифорнии, подрабатывая на общественных началах в школе, где училась ее дочь. Идиллию разрушила мать одного из учеников, посчитавшая, что Келли безосновательно задержала ее сына после уроков. Келли стала объектом травли, в которой фигурировали подброшенные наркотики и многоэтажные ложные обвинения. Конфликт завершился полной дискредитацией всех сторон, разрушенными семьями, карьерами и тюремными сроками для двух участников травли.





Фильм станет экранизацией книги «Я тебя достану!» (I’ll Get You!: Drugs, Lies, and the Terrorizing of a PTA Mom), написанной Питерс вместе с Сэмом Рулом.





Проект находится в самом начале пути. Режиссер и сценарист еще не определены.