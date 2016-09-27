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26 сентября 16, 10:31
На Джулию Робертс устроят травлю
Джулия Робертс
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Джулия Робертс исполнит главную роль в фильме «Ложно обвиненная» (Framed), информирует сайт Mashable.
В основу сюжета будет положен нон-фикшн о травле в одной калифорнийской школе. 

Героиня Робертс, президент местной ячейки Ассоциации родителей и учителей Келли Питерс, жила счастливой семейной жизнью в округе Ориндж на юге Калифорнии, подрабатывая на общественных началах в школе, где училась ее дочь. Идиллию разрушила мать одного из учеников, посчитавшая, что Келли безосновательно задержала ее сына после уроков. Келли стала объектом травли, в которой фигурировали подброшенные наркотики и многоэтажные ложные обвинения. Конфликт завершился полной дискредитацией всех сторон, разрушенными семьями, карьерами и тюремными сроками для двух участников травли. 

Фильм станет экранизацией книги «Я тебя достану!» (I’ll Get You!: Drugs, Lies, and the Terrorizing of a PTA Mom), написанной Питерс вместе с Сэмом Рулом. 

Проект находится в самом начале пути. Режиссер и сценарист еще не определены.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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