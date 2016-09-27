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26 сентября 16, 10:34
Сэм Нил зашел в актерский ансамбль фильма «Тор: Рагнарек»
Сэм Нил
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Режиссер грядущего комикса-блокбастера киновселенной Marvel «Тор: Рагнарек» Таика Вайтити подтянул в актерский ансамбль своего первого крупного голливудского проекта соотечественника, новозеладского ветерана Сэма Нила.
Актер сообщил через свой Твиттер, что провел несколько дней на съемочной площадке триквела про Тора, не раскрыв, впрочем, свою роль в картине. Нил пошутил, что даже не уверен, будет ли он в фильме, так как большую часть времени гонял чаи с режиссером. Недавно Вайтити («Реальные упыри») снял Нила в главной роли в своей новозеландской комедии «Охота на диких людей». 

Продолжительность съемок намекает на то, что участие Сэма Нила ограничится кратким камео (которое, не исключено, пригодится для дальнейшего развития киновселенной). 

На первом плане нового проекта — резиденты франшизы Крис Хемсворт, Том Хиддлстон и Марк Руффало, Кейт Бланшетт в образе главной злодейки — загадочной и могущественной Хелы, Тесса Томпсон из «Крида: Наследия Рокки» и напарник Нила по «Парку Юрского периода» Джефф Голдблюм, играющий эксцентричного манипулятора Гроссмейстера (настоящее имя — Эн Дви Гаст), одного из древнейших персонажей киновселенной. 

«Тор: Рагнарек» выйдет в прокат 3 ноября 2017 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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