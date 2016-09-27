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26 сентября 16, 10:36
Руни Мара сыграет поп-диву и споет песни Сии
Руни Мара
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Брэйди Корбет отдал Руни Маре главную роль в своем новом режиссерском проекте — музыкальной драме «Голос света» (Vox Lux).
Молодой режиссер также заручился поддержкой певицы Сии, которая напишет для картины песни. 

Фильм расскажет о пятнадцатилетней одиссее к вершинам славы певицы по имени Селеста (роль для Мары). История начинается в 1999 году и заканчивается в наши дни, отслеживая глазами поп-звезды культурную эволюцию в XXI веке. Важная роль в картине отведена «большой национальной трагедии» (вероятно, 9/11), из пепла которой Селеста восстанет и возьмет курс на свою мечту.

Брэйди Корбет выступает не только постановщиком, но и сценаристом проекта. Фильм будет снят на 65-миллиметровую пленку. Съемки стартуют в феврале 2017 года. 

Полнометражный режиссерский дебют Корбета «Детство лидера» получил приз за режиссуру в программе Венецианского кинофестиваля «Горизонты» и был отмечен «Львом» за лучший дебют.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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