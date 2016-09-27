Сиквел "Мира Юрского периода" обойдется на 100 млн дороже

Также в беседе с испанским журналом El Pais постановщик рассказал, что уже есть подзаголовок, с которым сиквел хитового приключенческого блокбастера выйдет в прокат, и что в ближайшее время полное официальное название ленты будет обнародовано.





Ранее в этом месяце Байона заявил, что до старта съемок осталось шесть месяцев и что он хочет "сохранить наследие Спилберга". "Я рос на фильмах Стивена Спилберга, и я их очень люблю. Поэтому хочу по возможности сохранить его наследие и в то же время внести во франшизу новый материал, который зрители оценят и тоже полюбят", — поделился режиссер.





Напомним, первый "Мир Юрского периода", вышедший на экраны летом 2015 года, при бюджете в 150 миллионов долларов заработал в мировом прокате 1,7 миллиарда. Так что ничего удивительного, что студия Universal позволила себе увеличить бюджет сиквела чуть ли не в два раза.





В продолжении вернутся персонажи Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард. Спилберг вновь выступит исполнительным продюсером. Релиз состоится 7 июня 2018.





Источник: http://kinoafisha.ua/