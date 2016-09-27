Фильм "Бриджит Джонс 3" бьет рекорды по кассовым сборам

За этот период картина успела собрать около 67,1 млн долларов.





Исходя из статистических данных стало известно, что за субботу и воскресенье второй недели показов "Бриджит Джонс 3" было выручено чуть менее, чем 22 миллиона долларов. Учитывая то, что в последние выходные в некоторых странах фильм впервые был продемонстрирован зрителям, предполагается повышение выручки картины.





Сообщается, что наибольшей популярностью комедия пользуется среди итальянских кинолюбителей - в первый уикенд они заплатили более 1,7 млн долларов за её просмотр. В следующем месяце показ "Бриджит Джонс 3" стартует в кинотеатрах Малайзии, Бразилии и Южной Кореи.





Специалисты отмечают, что на данном этапе, заработок "Бриджит Джонс" можно считать весьма неплохим. Центральные роли в триквеле сыграли уже полюбившиеся зрителям Рене Зеллвегер, Колин Ферт, а также Патрик Демпси.



