Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
29.05
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
29.38
USD
26.12
RUB
0.41
Кино
Новости кино
27 сентября 16, 08:55
Фильм "Бриджит Джонс 3" бьет рекорды по кассовым сборам
Бриджит Джонс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Со старта проката триквела "Бриджит Джонс" прошло одинадцать дней.
За этот период картина успела собрать около 67,1 млн долларов.

Исходя из статистических данных стало известно, что за субботу и воскресенье второй недели показов "Бриджит Джонс 3" было выручено чуть менее, чем 22 миллиона долларов. Учитывая то, что в последние выходные в некоторых странах фильм впервые был продемонстрирован зрителям, предполагается повышение выручки картины.

Сообщается, что наибольшей популярностью комедия пользуется среди итальянских кинолюбителей - в первый уикенд они заплатили более 1,7 млн долларов за её просмотр. В следующем месяце показ "Бриджит Джонс 3" стартует в кинотеатрах Малайзии, Бразилии и Южной Кореи. 

Специалисты отмечают, что на данном этапе, заработок "Бриджит Джонс" можно считать весьма неплохим. Центральные роли в триквеле сыграли уже полюбившиеся зрителям Рене Зеллвегер, Колин Ферт, а также Патрик Демпси.

Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
"Отряд Самоубийц" побил рекорд по кассовым сборам в Украине
"Отряд самоубийц" остался в лидерах американского прокате
Обзор кинопремьер, ожидаемых с 18 августа
Новый мультик от Disney собрал в прокате почти $1 млрд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кэти Бейтс удостоена именной звёзды на Аллее славы
noimageВерните фильм Ирония судьбы
noimageДжейми Дорнан отправляется в Шервудский лес
noimageКейт Бекинсейл вписалась в новый фильм Марка Уэбба
noimageМарк Уолберг сыграет в комедии
Лента новостей
Загрузка...