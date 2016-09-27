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27 сентября 16, 09:17
Marvel выдвинет "Первого Мстителя 3" на премию Киноакадемии
Первый мститель 3: Противостояние
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Marvel Studios намерена добиваться премии "Оскар 2017" для своего ключевого проекта 2016 года - фильма "Первый мститель 3: Противостояние".
С этой целью студия провела специальные показы для членов Американской Киноакадемии.

Стоит отметить, что, несмотря на огромный успех у зрителей, экранизации комиксов Marvel ни разу не удостаивались высшей награда современного кинематографа, хотя претендовали на нее семь раз. Так, картины "Железный человек", "Железный человек 2", "Мстители", "Железный человек 3", "Первый мститель 2: Другая война" и "Стражи Галактики" претендовали на награду Киноакадемии в номинации "лучшие спецэффекты". Некоторые из них боролись за "Оскары" и в других категориях.

Напомним, что "Первый мститель 3" в 2016 году уже получал рад престижных наград. В частности, фильм был номинирован на 10 премий Teen Choice Awards и получил две из них. Также проект пользовался большим успехом у критиков. Его рейтинг на сайте-агрегаторе профессиональных рецензий составлял 90 процентов.

Что касается отметок зрителей, то они обеспечили картине кассовые сборы более одного миллиарда долларов. На момент написания данной заметки это был самый успешный фильм 2016 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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