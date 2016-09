Объявлена дата премьеры спин-оффа "Доктора Кто"

Британцы смогут оценить сразу два эпизода нового сериала "Ибо сегодня мы можем умереть" ("For Tonight We Might Die") и "Тренер с татуировкой дракона" ("The Coach with the Dragon Tattoo"), 22 октября 2016 года на канале BBC Three.





Сериал создан по сценарию Патрика Несса, который выступает исполнительным продюсером вместе со Стивеном Моффатом и Брайаном Минчиным. В первом эпизоде, который снял Эд Базалджетт, вместе с молодыми актерами появится Питер Капальди.





Действие в спин-оффе разворачивается в знакомой фанатам оригинального шоу лондонской школе Coal Hill School. В центре событий оказываются четыре студента – Чарли (Грег Остин), Рэм (Фейди Эльсайед), Эйприл (Софи Хопкинс) и Таня (Вивьен Опара) – и их учитель физики мисс Куилл (Кэтерин Келли). При каких обстоятельствах произойдет их встреча с Доктором (Капальди), остается неизвестным.





Наряду с решением типичных для подростков проблем, связанных с влюбленностью, дружбой, семьей и школой, учащиеся Coal Hill School вынуждены разбираться с такими вещами, как возможной конец света. Частые визиты Властелина Времени в школу привели к тому, что стены пространства и времени истончились, и теперь кто-то извне намеревается проникнуть вовнутрь. По словам Моффата, сериал станет британской версией "Баффи – истребительница вампиров".