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27 сентября 16, 09:27
Вторая экранизация «Сердец в Атлантиде» Стивена Кинга
Сердца в Атлантиде
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Йоханнес Робертс («По ту сторону двери») снимет фильм «Сердца» (Hearts) (или «Червы») по повести «Сердца в Атлантиде» из одноименного романа Стивена Кинга.
Для своей экранизации Йоханнес Робертс (на фото) выбрал сегмент, подаривший название книге Кинга. Действие происходит в 1966 году. Главный герой учится в университете штата Мэн, но вместо того, чтобы грызть гранит наук, все время проводит с друзьями за карточным столом. 

Робертс намерен отойти от своего любимого жанра хоррор и снять ностальгическую историю взросления, какой ее придумал писатель, черпавший вдохновение в воспоминаниях о собственной студенческой молодости. 

Кинг всегда с легким сердцем отдает свои книги под экранизации. Новый проект тоже не стал исключением: авторы получили от писателя личное благословение. Над сценарием режиссер работал со своим постоянным соавтором Эрнестом Риерой. 

«Сердца в Атлантиде» уже однажды экранизировались. В 1999 году Скотт Хикс выпустил одноименный фильм с Энтони Хопкинсом и Антоном Ельчиным, в котором сосредоточился на новеллах «Низкие люди в желтых плащах» и «Тени ночи спускаются с неба».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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