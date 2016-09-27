Вторая экранизация «Сердец в Атлантиде» Стивена Кинга

Для своей экранизации Йоханнес Робертс (на фото) выбрал сегмент, подаривший название книге Кинга. Действие происходит в 1966 году. Главный герой учится в университете штата Мэн, но вместо того, чтобы грызть гранит наук, все время проводит с друзьями за карточным столом.





Робертс намерен отойти от своего любимого жанра хоррор и снять ностальгическую историю взросления, какой ее придумал писатель, черпавший вдохновение в воспоминаниях о собственной студенческой молодости.





Кинг всегда с легким сердцем отдает свои книги под экранизации. Новый проект тоже не стал исключением: авторы получили от писателя личное благословение. Над сценарием режиссер работал со своим постоянным соавтором Эрнестом Риерой.





«Сердца в Атлантиде» уже однажды экранизировались. В 1999 году Скотт Хикс выпустил одноименный фильм с Энтони Хопкинсом и Антоном Ельчиным, в котором сосредоточился на новеллах «Низкие люди в желтых плащах» и «Тени ночи спускаются с неба».



