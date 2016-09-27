Марк Уолберг сыграет в комедии

В первом — актер окажется вместе с ЛеБроном Джеймсом на первом плане комедии «Игроки» (Ballers — тезка продюсироемого им сериала). Во втором — воссоединится с Дэвидом О. Расселом в картине о реальном священнике с необычной биографией.





Об «Игроках» впервые заговорили три года назад, когда проектом интересовался Кевин Харт. Он должен был играть брата суперзвезды NBA, который вместе со своими друзьями отправляется в баскетбольный тренировочный лагерь — и там стремительно растет над собой, доказывая себе и миру, что есть еще порох в пороховницах.





Кевина Харта в новой версии не будет, зато присутствуют Уолберг и баскетбольный суперстар ЛеБрон. Создатель спродюсированного Уолбергом сериала «Красавцы» Дуг Эллин переписывает сценарий, к которому приложили руку Харт, Крис Спенсер, Гарри Рэтчфорд и Джоуи Уэллс. Проект продюсирует Брайан Грейзер и его компания Imagine Entertainment.





В фильме Рассела Марк сыграет отца Стюарта Лонга. До того, как прийти к служению Богу, он успел поиграть в американский футбол на профессиональном уровне, переквалифицировался в боксера, потерпел фиаско в Голливуде и пережил страшную аварию, приковавшую его к инвалидному креслу. Уже будучи священником, он получил философское образование. Отец Стю скончался в 2014 году в возрасте 50 лет.





Дэвид О. Рассел сейчас занимается сценарием проекта. Параллельно режиссер разрабатывает секретный сериал с Робертом Де Ниро и Джулианной Мур в главных ролях.



