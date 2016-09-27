Кейт Бекинсейл вписалась в новый фильм Марка Уэбба

Режиссер возвращается в уютную нишу скромных постановок после неоднозначной командировки в комикс-вселенную Человека-паука.





На главную роль Уэбб утвердил перспективного молодого англичанина Каллума Тернера (Анатоль Курагин в новейшей «Войне и мире» и одна из жертв «Зеленой комнаты»), который сыграет выпускника колледжа, влюбившегося на свою голову в любовницу своего отца. В роли роковой вершины любовного треугольника — Кейт Бекинсейл. В картине также сыграют Джефф Бриджес и Кирси Клемонс.





Год назад кастинг-лист проекта выглядел принципиально иначе. При неизменном Бриджесе главную роль должен был исполнить Майлз Теллер, а на роль любовницы двоих Уэбб планировал привлечь Розамунд Пайк.





Сценарий написал Аллан Лоб («Рок на века», «Уолл-стрит: Деньги не спят»), позаимствовавший название фильма у одноименной песни Саймона и Гарфанкела из их классического альбома Bridge over Troubled Water. Проект финансирует Amazon Studios.



