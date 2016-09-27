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27 сентября 16, 09:32
Кейт Бекинсейл вписалась в новый фильм Марка Уэбба
Кейт Бекинсейл
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Кейт Бекинсейл подписала контракт на съемки в новой картине Марка Уэбба «Одиночка в Нью-Йорке».
Режиссер возвращается в уютную нишу скромных постановок после неоднозначной командировки в комикс-вселенную Человека-паука. 

На главную роль Уэбб утвердил перспективного молодого англичанина Каллума Тернера (Анатоль Курагин в новейшей «Войне и мире» и одна из жертв «Зеленой комнаты»), который сыграет выпускника колледжа, влюбившегося на свою голову в любовницу своего отца. В роли роковой вершины любовного треугольника — Кейт Бекинсейл. В картине также сыграют Джефф Бриджес и Кирси Клемонс. 

Год назад кастинг-лист проекта выглядел принципиально иначе. При неизменном Бриджесе главную роль должен был исполнить Майлз Теллер, а на роль любовницы двоих Уэбб планировал привлечь Розамунд Пайк. 

Сценарий написал Аллан Лоб («Рок на века», «Уолл-стрит: Деньги не спят»), позаимствовавший название фильма у одноименной песни Саймона и Гарфанкела из их классического альбома Bridge over Troubled Water. Проект финансирует Amazon Studios.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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