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27 сентября 16, 09:34
Джейми Дорнан отправляется в Шервудский лес
Джейми Дорнан
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Джейми Дорнана зачислили в актерский ансамбль фильма «Робин Гуд: Начало», новой ревизионистской версии истории благородного разбойника из Шервудского леса, которую делает студия Lionsgate и кинокомпания Леонардо Ди Каприо Appian Way (Лео получит титр продюсера).
Главный герой возвращается из крестового похода в родные края и, обнаружив упадок и несправедливость, собирает единомышленников в отряд по борьбе с коррупцией из не вписывающихся в покорный социум криминальных элементов. 

Фактура Дорнана неплохо смотрелась бы на первом плане постановки, но центральный герой уже занят звездой «Kingsman: Секретной службы» Тэроном Эджертоном. Его брата по оружию Малыша Джона изобразит Джейми Фокс. Деву Мэриан сыграет Ив Хьюсон из «Больницы Никербокер». Дорнану же ушел образ Уилла Скарлетта — единомышленника и помощника Робина, сорвиголовы, главного модника Шервудского леса и мужа Мэриан. Последний момент внесет напряжение в ряды бойцов с социальной несправедливостью, так как известно, что Мэриан будет с Робином. 

Сценарий Джоби Гарольда, написавшего для Гая Ричи «Меч короля Артура», предполагает более жесткую, чем принято, версию средневековых английских баллад. 

Руководство Lionsgate обнаружило в проекте потенциал на целую франшизу. После завершения «Голодных игр» и преждевременного увядания «Дивергента» студии срочно нужна новая молодежная многосерийка. 

Режиссером назначен англичанин Отто Батхерст. Запускаться намерены в январе следующего года. Съемочная группа высадится в Будапеште.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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