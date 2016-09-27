Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
29.05
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
29.38
USD
26.12
RUB
0.41
Кино
Новости кино
27 сентября 16, 09:37
Верните фильм Ирония судьбы
Ирония судьбы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинцы написали петицию президенту.
Граждане Украины хотят, чтобы на экраны страны вернули любимый многими зрителями фильм режиссера Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или с легким паром!, который традиционно показывали в новогодние праздники.

22 сентября на сайте президента Украины появилась петиция:

"Ищите врагов там, где они действительно есть. Скоро Новый 2017 год. Эльдар Рязанов еще при жизни (Рязанов умер 30 ноября 2015 года, но при жизни он поддерживал Украину – прим.ред.), Лиечка Ахеджакова, Барбара Брыльска, Андрей Мягков – все они поддерживали, поддерживают Украину. Почему же из-за позиции только Валентины Талызиной, роль которой мизерная в этом фильме, мы должны терять замечательную новогоднюю историю. К тому же, оставьте людям выбор, всегда можно просто переключить канал. Бороться нужно с врагами реальными".

Отметим, что петицию должны подписать 25 тысяч украинцев в течение 90 дней, и тогда данное обращение будет рассмотрено Петром Порошенко.

Напомним, что Госкино Украины, кроме картины Ирония судьбы, или с легким паром, запретило еще 162 российских фильма и сериала.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Госкино Украины запретило мультфильм "Белка и Стрелка"
Американцы выбрали Тириона Ланнистера президентом страны
В Украине пройдет фестиваль американского независимого кино
Кому досталась "Золотая пальмовая ветвь" Канн? (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кэти Бейтс удостоена именной звёзды на Аллее славы
noimageДжейми Дорнан отправляется в Шервудский лес
noimageКейт Бекинсейл вписалась в новый фильм Марка Уэбба
noimageМарк Уолберг сыграет в комедии
noimageВторая экранизация «Сердец в Атлантиде» Стивена Кинга
Лента новостей
Загрузка...