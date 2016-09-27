Верните фильм Ирония судьбы

Граждане Украины хотят, чтобы на экраны страны вернули любимый многими зрителями фильм режиссера Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или с легким паром!, который традиционно показывали в новогодние праздники.





22 сентября на сайте президента Украины появилась петиция:





"Ищите врагов там, где они действительно есть. Скоро Новый 2017 год. Эльдар Рязанов еще при жизни (Рязанов умер 30 ноября 2015 года, но при жизни он поддерживал Украину – прим.ред.), Лиечка Ахеджакова, Барбара Брыльска, Андрей Мягков – все они поддерживали, поддерживают Украину. Почему же из-за позиции только Валентины Талызиной, роль которой мизерная в этом фильме, мы должны терять замечательную новогоднюю историю. К тому же, оставьте людям выбор, всегда можно просто переключить канал. Бороться нужно с врагами реальными".





Отметим, что петицию должны подписать 25 тысяч украинцев в течение 90 дней, и тогда данное обращение будет рассмотрено Петром Порошенко.





Напомним, что Госкино Украины, кроме картины Ирония судьбы, или с легким паром, запретило еще 162 российских фильма и сериала.



