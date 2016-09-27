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27 сентября 16, 09:40
Кэти Бейтс удостоена именной звёзды на Аллее славы
Кэти Бейтс
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Актриса Кэти Бейтс, самым ярким проектом последних лет которой является "Американская история ужасов", удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
Церемония закладки звезды состоялась 20 сентября, конечно же, в присутствии самой актрисы.

68-летняя Бейтс пришла на церемонию в сопровождении друзей и коллег по разным проектам Билли Боб Торнтон и Ширли Маклейн, которые не могли сдержать своей радости за подругу. Сама Бейтс была очень растрогана этим событием и даже встала на колени перед своей звездой, которая стала 2589-й на Аллее.

Отметим, что именной звезды на Аллее славы Кэти Бейтс заслужила уже давно. Актриса является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и Гильдии киноактёров США. Бейтс снялась в более чем сотне фильмов и сериалов, среди которых "Титаник", "Хористы", "Полночь в Париже", "Американская история ужасов", "Два с половиной человека", "Скорая помощь", "Основные цвета", "Дорога перемен".





Источник: http://kinoafisha.ua/
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