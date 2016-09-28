Новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж" (ВИДЕО)

Студия Marvel на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж", главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч.





Стефан Стрэндж был искусным хирургом, слишком влюбленным в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страшная автокатастрофа, в которой, по вине Стефана, погибла его беременная жена, лишила руки доктора былой чувствительности.





Потеряв смысл жизни, герой отправился на поиски средства исцеления тела и души и, спустя многие годы, стал одним из могущественных магов Земли.





Режиссером фильма выступил Скотт Дерриксон, а роли в нем, кроме Камбербэтча, сыграли Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Рэйчел МакАдамс, Скотт Эдкинс, Чиветель Эджиофор, Майкл Стулбарг, Бенедикт Вонг, Эми Ландекер и другие.





Премьера фильма запланирована на ноябрь 2016 г



