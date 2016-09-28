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28 сентября 16, 12:36
Новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж" (ВИДЕО)
Доктор Стрэндж
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Фильм выйдет на экраны в начале ноября 2016 года.
Студия Marvel на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж", главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч. 

Стефан Стрэндж был искусным хирургом, слишком влюбленным в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страшная автокатастрофа, в которой, по вине Стефана, погибла его беременная жена, лишила руки доктора былой чувствительности.

Потеряв смысл жизни, герой отправился на поиски средства исцеления тела и души и, спустя многие годы, стал одним из могущественных магов Земли. 

Режиссером фильма выступил Скотт Дерриксон, а роли в нем, кроме Камбербэтча, сыграли Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Рэйчел МакАдамс, Скотт Эдкинс, Чиветель Эджиофор, Майкл Стулбарг, Бенедикт Вонг, Эми Ландекер и другие. 

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2016 г


Источник: http://telegraf.com.ua/
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