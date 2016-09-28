Новый фильм о Бэтмене выйдет в 2018 году

Главная роль суперзлодея досталась Джо Манганьелло. Режиссером нового фильма о Бэтмене выступает актер и сценарист Бен Аффлек. О появлении на экранах новой киноленты через два года сообщил Джефф Беукс, директор Time Warner.





Во время конференции Goldman Sachs Communacopia он рассказал, что Аффлек занимается перезапуском известного фильма о человеке-пауке. Для того, чтобы завершить свою работу, Аффлеку нужно еще не меньше, чем полтора года. Точную дату премьеры еще не объявляли, как и сведения об актерском составе.





Пока есть информация лишь о том, что главным суперзлодеем Дефстроуком или Слэйдом Уилсоном будет Джо Манганьяелло. Главную роль забрал себе сам режиссер Бен Аффлек. Ранее он уже снимался в роли крылатого мстителя в фильме "Бэтмен против Супермена" и получившей большую популярность в этом году ленте "Отряд самоубийц". Работать над сценарием ему помогает Джефф Джонс.



