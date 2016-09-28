IMAX и FOX анонсировали несколько совместных проектов

Среди них фильмы "Бегущий в лабиринте 3: Лекарство от смерти", "Хищник" и "Боевой ангел".





Примечательно также, что на 6 октября 2017 года партнерами также заявлен пока еще неназванный фильм по мотивам комиксов Marvel. Вполне возможно, что речь идет о картине "Дэдпул 2", но, быть может, о дальнейшем развитии киновселенной "Люди Икс".





"После того как мы разделили феноменальный кассовый успех таких фильмов, как "Дэдпул", мы рады продлить существующие договоренности с нашими друзьями и партнерами в Twentieth Century Foxи представить поклонникам качества IMAX во всем мире перечень уникальных проектов, которые наверняка станут блокбастерами", - прокомментировал Грег Фостер, глава IMAX Entertainment.





Напомним, что в 2016 году компания IMAX открыла в России первый зал, оснащенный лазерными проекторами. Система также включает акустическую технологию IMAX нового поколения, поддерживающую 12 дискретных каналов, плюс саб-бас.



