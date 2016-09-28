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28 сентября 16, 12:43
IMAX и FOX анонсировали несколько совместных проектов
IMAX
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Компании IMAX и FOX анонсировали список кинопроектов, которые будут конвертированы с помощью фирменной технологии IMAX DMR® (Digital Re-mastering) и выйдут в прокат в залах IMAX по всему миру.
Среди них фильмы "Бегущий в лабиринте 3: Лекарство от смерти", "Хищник" и "Боевой ангел".

Примечательно также, что на 6 октября 2017 года партнерами также заявлен пока еще неназванный фильм по мотивам комиксов Marvel. Вполне возможно, что речь идет о картине "Дэдпул 2", но, быть может, о дальнейшем развитии киновселенной "Люди Икс".

"После того как мы разделили феноменальный кассовый успех таких фильмов, как "Дэдпул", мы рады продлить существующие договоренности с нашими друзьями и партнерами в Twentieth Century Foxи представить поклонникам качества IMAX во всем мире перечень уникальных проектов, которые наверняка станут блокбастерами", - прокомментировал Грег Фостер, глава IMAX Entertainment.

Напомним, что в 2016 году компания IMAX открыла в России первый зал, оснащенный лазерными проекторами. Система также включает акустическую технологию IMAX нового поколения, поддерживающую 12 дискретных каналов, плюс саб-бас.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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