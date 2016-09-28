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28 сентября 16, 12:49
"Жан-Клод Ван Джонсон" заказан к производству
Потоковый сервис Amazon
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Потоковый сервис Amazon заказал производство трех комедий после прохождения ими стадии пилота.
Все три сериала – "Я люблю Дика", "Жан-Клод Ван Джонсон" и "The Tick" - выйдут в 2017 году для подписчиков сервиса Amazon Prime Video в США, Великобритании, Германии, Австрии и Японии.

"Эти пилоты были масштабными, провокационными и интригующими, а местами очень забавными, - сказал в своем заявлении глава отдела получасовых сериалов Джо Льюис. – Было приятно осознать, что подписчики оценили эти пилоты невероятно высоко. Мы с нетерпением ждем выхода всех трех сериалов на Prime Video в следующем году".

"Я люблю Дика" основан на знаменитом феминистском романе о борьбе между супругами, проживающими в артистическом и академическом сообществе Марфы, Техас. Главные роли исполняют Кэтрин Хан, Гриффин Данн и Кевин Бейкон. Сериал создан исполнительными продюсерами Джилл Солоуэй, Андреа Сперлинг и Сарой Габбинс.

"Жан-Клод Ван-Джонсон" рассказывает о знаменитом мастере единоборств и кинозвезде Жан-Клоде Ван Дамме, который действует под псевдонимом Жан-Клод Ван Джонсон и является самым опасным частным контрактником под прикрытием. Пилотный эпизод по сценарию Дэйва Каллахэма снял Питер Атенсио.

Наконец "The Tick", нестандартная и мрачная супергероическая история, основанная на комиксе. Уолли Фистер снял пилотную серию по сценарию Бена Эдлунда, главные роли в которой исполнили Питер Серафинович, Гриффин Ньюман и Вэлори Керри.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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