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28 сентября 16, 12:52
Сериал "Штамм" продлен на четвертый сезон
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Кабельный канал FX продлил сериал "Штамм" на четвертый сезон, который будет заключительным и выйдет летом 2017 года.
Количество эпизодов еще не определено.

Сериал, созданный совместными усилиями Гильермо Дель Торо, Карлтона Кьюза и Чака Хогана, основан на трилогии Дель Торо и Хогана. В преддверии запуска сериала в 2014 году Кьюз в интервью СМИ говорил, что в первом сезоне будет экранизирована первая книга, а со вторым и третьим романами поступят либо также, либо разделят их пополам. Он сказал, что продюсеры колеблются между тремя и пятью сезонами. Однако в августе текущего года Кьюз объявил, что шоу было изначально продано с тремя сезонами, но с возможностью продления на четвертый и пятый сезоны.

"Было настоящей радостью работать на FX, где творчество всегда на первом месте, - говорится в заявлении Кьза, чей режиссерский дебют состоится в финале третьего сезона. - Нашим планом всегда было шоу на три сезона. Но история, как только мы принялись за нее, потребовала большего. После окончания работы над сценарием третьего сезона Гильермо, Чак и я посмотрели на то, что нам осталось рассказать, и почувствовали, что для этого нужен будет еще один сезон. У нас фантастический план на захватывающий и взрывной четвертый сезон. Мы глубоко благодарны FX за поддержку нашего решения".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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