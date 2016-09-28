Сериал "Штамм" продлен на четвертый сезон

Количество эпизодов еще не определено.





Сериал, созданный совместными усилиями Гильермо Дель Торо, Карлтона Кьюза и Чака Хогана, основан на трилогии Дель Торо и Хогана. В преддверии запуска сериала в 2014 году Кьюз в интервью СМИ говорил, что в первом сезоне будет экранизирована первая книга, а со вторым и третьим романами поступят либо также, либо разделят их пополам. Он сказал, что продюсеры колеблются между тремя и пятью сезонами. Однако в августе текущего года Кьюз объявил, что шоу было изначально продано с тремя сезонами, но с возможностью продления на четвертый и пятый сезоны.





"Было настоящей радостью работать на FX, где творчество всегда на первом месте, - говорится в заявлении Кьза, чей режиссерский дебют состоится в финале третьего сезона. - Нашим планом всегда было шоу на три сезона. Но история, как только мы принялись за нее, потребовала большего. После окончания работы над сценарием третьего сезона Гильермо, Чак и я посмотрели на то, что нам осталось рассказать, и почувствовали, что для этого нужен будет еще один сезон. У нас фантастический план на захватывающий и взрывной четвертый сезон. Мы глубоко благодарны FX за поддержку нашего решения".



