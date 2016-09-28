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Кино
Новости кино
28 сентября 16, 12:59
«Молчание» Мартина Скорсезе успеет к раздаче «Оскаров»
«Молчание»
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Историческая драма Мартина Скорсезе «Молчание» выйдет в американский прокат 23 декабря.
Сотрудничающая с мэтром студия Paramount определила релиз долгожданного фильма в конец сезона «оскаровских» премьер, дабы успеть заявить фильм в гонку на призы Американской киноакадемии. 

Картина повествует о путешествии португальских монахов-иезуитов Себастиао Родригеса (Эндрю Гарфилд) и Франсиско Гаррпе (Адам Драйвер) в Японию XVII века, чтобы разобраться в причинах вероотступничества их духовного наставника Кристовао Феррейры (Лиам Нисон). Переводчика миссионеров сыграл Таданобу Асано («47 ронинов», «Тор»). 

В своей новой работе Скорсезе экранизирует роман Сюсаку Эндо. Сценарий написал Джей Кокс, автор драматургии к скорсезовским «Бандам Нью-Йорка» и «Эпохе невинности». 

По слухам, Скорсезе в очередной раз сцепился с руководством студии за хронометраж своей ленты, не желая отказываться от финальной версии продолжительностью в 195 минут (студийные боссы, естественно, хотят повысить коммерческую привлекательность, сделав кино более лаконичное). 

«Молчание» является завершающей частью условной «духовной» трилогии Скорсезе, начавшейся с «Последнего искушения Христа» и продолженной «Кундуном». 

В декабре «Молчание» выйдет в ограниченном прокате. Общенациональный релиз случится в начале января 2017-го. Год назад по той же прокатной траектории прошел «Выживший».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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