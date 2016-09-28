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28 сентября 16, 15:47
Сиквел "Уравнителя" запускается в производство
Уравнитель
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Студия Sony запускает в разработку продолжение боевика с Дензелом Вашингтоном "Уравнитель", который в украинский прокат выходил под названием "Праведник".
Антуан Фукуа должен вернуться в режиссерское кресло и приступить к съемкам в следующем году.

Продюсер франшизы Тодд Блэк подтвердил возвращение Вашингтона в главной роли. Также он отметил, что сценарий уже пишется, а съемки начнутся либо сразу же после Дня труда, либо перед, в зависимости от рабочего графика Дензела. То есть старт съемочного процесса ожидается через год, в сентябре 2017. До этого Блэк планирует закончить другой фильм с Вашингтоном — драму под названием "Fences", в которой также снялась Виола Дэвис и которая сейчас находится на стадии постпродакшена.

О сюжете сиквела пока ничего неизвестно. Сценарий пишет автор первой картины Ричард Уэнк. Создатели сейчас подыскивают актера на роль главного антагониста.

Напомним, "Уравнитель", основанный на одноименном телесериале 80-х, вышел в прокат в сентябре 2014-го и удостоился неплохих отзывов. При бюджете в 55 миллионов долларов лента собрала по миру 192 миллиона.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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