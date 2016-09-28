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Кино
Новости кино
28 сентября 16, 22:46
30 сентября новая книга Джоан Роулинг выходит в Украине
Гарри Поттер
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Презентация восьмой книги, которая основана на театральной пьесе, написанной Джоан Роулинг, состоится 30 сентября.
В пятницу, 30 сентября, украинцы получат возможность окунуться в детство и снова попасть в волшебный мир магии и чародейства. 

Как сообщил в эфире "Громадського радио" директор издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА иван Малкович, украинский перевод книги "Гарри Поттер и проклятое дитя" станет первым – он выйдет раньше российской и польской адаптации, передают Нескучные новости.



На странице издательства в Facebook сообщается, что презентация книги состоится в "Украинском доме" в Киеве в 19:00. Посетить мероприятие сможет каждый желающий, так как вход свободен.


Источник: neskuchno-news
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