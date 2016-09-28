30 сентября новая книга Джоан Роулинг выходит в Украине

В пятницу, 30 сентября, украинцы получат возможность окунуться в детство и снова попасть в волшебный мир магии и чародейства.





Как сообщил в эфире "Громадського радио" директор издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА иван Малкович, украинский перевод книги "Гарри Поттер и проклятое дитя" станет первым – он выйдет раньше российской и польской адаптации, передают Нескучные новости.













На странице издательства в Facebook сообщается, что презентация книги состоится в "Украинском доме" в Киеве в 19:00. Посетить мероприятие сможет каждый желающий, так как вход свободен.







