Брэд Питт пропустит премьеру своего кинопроекта

В качестве причины Питт указал "семейные обстоятельства", а также нежелание оказаться в центре внимания прессы вместо самой ленты.





"Путешествие времени" Терренса - беспрецедентно красивый и по-настоящему уникальный для IMAX семейный фильм, рассказывающий о зарождении вселенной. Я очень рад оказаться частью этого впечатляющего проекта, но сейчас я вынужден сосредоточиться на решении моих семейных проблем и не отвлекать внимание от картины, которую я призываю всех посмотреть", - говорится в заявлении Брэда Питта.





Напомним, что фильм "Путешествие времени" участвовал в основной конкурсной программе 73-го Венецианского кинофестиваля и боролся за главный трофей - "Золотого льва", но не преуспел.





Что касается семейный проблем Питта, то речь идет о его драматическом бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли. Актриса заявила о намерении расстаться после ссоры с мужем на борту частного самолета, направлявшегося из Франции в США. По утверждению анонимных источников, в конфликт родителей попытался вмешаться старший сын пары, что лишь усугубило ситуацию.



