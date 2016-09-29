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29 сентября 16, 07:55
Брэд Питт пропустит премьеру своего кинопроекта
Брэд Питт
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Брэд Питт пропустит премьерный показ документального фильма Терренса Малика "Путешествие времени", продюсером которого он является.
В качестве причины Питт указал "семейные обстоятельства", а также нежелание оказаться в центре внимания прессы вместо самой ленты.

"Путешествие времени" Терренса - беспрецедентно красивый и по-настоящему уникальный для IMAX семейный фильм, рассказывающий о зарождении вселенной. Я очень рад оказаться частью этого впечатляющего проекта, но сейчас я вынужден сосредоточиться на решении моих семейных проблем и не отвлекать внимание от картины, которую я призываю всех посмотреть", - говорится в заявлении Брэда Питта.

Напомним, что фильм "Путешествие времени" участвовал в основной конкурсной программе 73-го Венецианского кинофестиваля и боролся за главный трофей - "Золотого льва", но не преуспел.

Что касается семейный проблем Питта, то речь идет о его драматическом бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли. Актриса заявила о намерении расстаться после ссоры с мужем на борту частного самолета, направлявшегося из Франции в США. По утверждению анонимных источников, в конфликт родителей попытался вмешаться старший сын пары, что лишь усугубило ситуацию.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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