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29 сентября 16, 07:58
Объявлен синопсис седьмого сезона "Ходячих мертвецов"
Ходячие мертвецы
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Шестой сезон самого популярного шоу на телевидении "Ходячие мертвецы" завершился большой интригой.
В преддверии премьеры седьмого сезона, которая состоится 23 октября 2016 года, канал AMC обнародовал официальный синопсис предстоящего сезона. 

"До этого момента наши герои прошли через многое… болезни, голод, множество ходячих мертвецов, трагедии, предательства и невероятные потери. Пережив это, они стали грозными. Сильными. Непреклонными.

С началом седьмого сезона эту силу у них отнимут. Они добились безопасности и стабильности. Они основали дом. Они думали, что мир принадлежит им. Они думали, что знают этот мир. Они ошибались.

В первой половине седьмого сезона наша группа сломлена, понесла тяжелую утрату и собирает осколки, живя по указке. Ниган успешно взял выживших под свой контроль, грубо принуждая их жить по его правилам, наглядно продемонстрировав, что произойдет, если они не подчинятся.

Остальные персонажи не знают о том, что произошло, но они отделились от группы либо по собственному решению, либо случайно. Но они поймут, что им так же не удастся вырваться из этого нового мира. Эта половина сезона об этих персонажах, которые начинают все заново.

Основная тема сезона – начать все с начала. Мир не такой, каким они его представляли. Он больше и опаснее".

В понедельник, 26 сентября 2016 года, один из создателей шоу Фрэнк Дарабонт, уволенный в середине второго сезона, подал иск с требованием о возмещении убытков на сумму более 280 миллионов долларов с канала AMC.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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