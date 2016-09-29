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29 сентября 16, 08:19
Джон Фавро снимет игровой фильм "Король Лев"
Король Лев
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Будучи под впечатлением от коммерческого успеха фильма "Книга джунглей", компания Walt Disney доверил его создателю Джону Фавро одну из главных своих жемчужин - анимационный фильм "Король Лев", по мотивам которого постановщику предстоит снять игровой кинофильм.
Как много сцен из оригинального мультфильма окажется в запланированном фильме, на момент написания данной заметки на уточнялось. Было известно лишь, что в картине прозвучат несколько знакомых зрителям песен, вероятнее всего, "Can You Feel The Love Tonight" и "Hakuna Matata". Съемочный и возможный прокатный графики проекта пока неизвестны.

Напомним, что анимационный фильм "Король Лев" был выпущен в 1994 году. В работе над ним принимали участие такие актеры, как Джонатан Тейлор Томас, Мэттью Бродерик, Джеймс Эрл Джонс, Джереми Айронс, Мойра Келли, Никета Калам, Эрни Сабелла, Натан Лейн, Роберт Гийом, Роуэн Аткинсон и другие. В создании песен для мультфильма принимал участие Элтон Джон.

"Король Лев" был успешен как на родине, так и далеко за ее пределами: его мировые кассовые сборы превысили 960 миллионов долларов. Позже на Бродвее был поставлен музыкальный спектакль с таким же названием.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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