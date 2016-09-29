Крис Прэтт объявил об уходе из Голливуда на полгода

У актера на это есть вполне логичное причина: за последние 14 месяцев он подряд снялся в 3 фильмах и банально устал. "Я непрерывно работал на протяжении 14 месяцев — я снялся подряд в 3 фильмах — так что я беру паузу на полгода", говорится в официальном заявлении Криса.





Большую часть 2015 года и первой половины 2016-го Крис Прэтт провел вдали от супруги Анны Фэрис и их трехлетнего сына Джека, снимаясь в "Великолепной семерке", "Пассажирах" и сиквеле "Стражей Галактики", так что теперь актер просто хочет провести как можно больше времени с семьей.





Пока сам Крис Прэтт отдыхает, фильмы с его участием будут выходить в кинотеатрах вплоть до весны 2017 года: в декабре его можно будет увидеть в "Пассажирах" в компании Дженнифер Лоуренс, а долгожданный сиквел "Стражей Галактики" появится на экранах в мае 2017.



