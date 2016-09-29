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29 сентября 16, 08:23
Премьера фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин"
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В Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин" (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children) Тима Бертона, на которой режиссер появился в компании актеров, исполнивших в его новой ленте главные роли.
Так, перед фотографами позировали Ева Грин, которая примерила на себя образ Мисс Перегрин, умеющей превращаться в птицу и манипулировать временем, Эйса Баттерфилд, сыгравший 16-летнего Джейкоба Портмана, пытающегося узнать о прошлом своего дедушки, выросшего в приюте для странных детей, а также Сэмюэл Л. Джексон и другие актеры.
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