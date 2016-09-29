Обзор кинопремьер, стартующих в прокате 29 сентября

Триллер "Глубоководный горизонт". В центре сюжета — последствия взрыва на нефтяной платформе, который произошел в 2010 году в Мексиканском заливе. Это привело к одной из самых масштабных экологических катастроф в США.





Триллер "Девятая жизнь Луи Дракса". Знаменитый психолог Аллан Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит сознание 9-летнего Луи Дракса, впавшего в кому после таинственного несчастного случая. Влюбленный в мать мальчика доктор подозревает в случившемся отца. Но чем глубже он погружается в подсознание ребенка, тем сильнее размываются границы между мистикой и реальностью…





Психологическая драма "Детство лидера". События фильма разворачиваются во Франции в 1918 году и показывают путь взросления маленького Прескотта. Родители мальчика принимают участие в создании Версальского договора. Мальчишка становится свидетелем множества событий, которые повлияют на формирование его личности. Со временем он становится беспощадной личностью с тоталитарными амбициями, не уступающими известным диктаторам ХХ столетия.





Драма "Дуэлянт". События киноленты разворачиваются в Петербурге во второй половине XIX века. В центре сюжета — профессиональный дуэлянт, который зарабатывает на жизнь тем, что за большие деньги участвует в дуэлях вместо других мужчин.





Комедия "Зачинщики". Скромный водитель инкассаторской машины Дэвид Гантт застрял в потоке рутинной жизни. Он ежедневно и неустанно перевозит миллионы чужих денег, а единственной отрадой ему служит симпатичная напарница Келли Кэмпбелл. В скором времени Келли втягивает Дэвида в схему века, где он становится соучастником невероятно масштабного ограбления банка. Нелепый план ограбления оставляет множество улик, которые могут вывести полицию на след грабителей…





Триллер "Она". В центре сюжета фильма – сорокалетняя Мишель, которая становится жертвой изнасилования в собственном доме. Вопреки ожиданиям, она не обращается в полицию, а пытается жить обычной жизнью и самостоятельно выяснить личность нападавшего. Но игра в догонялки выходит из-под контроля.





Приятного просмотра!









