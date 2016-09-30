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30 сентября 16, 11:57
Вин Дизель анонсировал дату премьеры трейлера "Форсажа 8"
Вин Дизель
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Вин Дизель анонсировал дату премьеры первого трейлера фильма "Форсаж 8".
 На своей официальной странице в социальной сети Facebook исполнитель главной роли и продюсер проекта опубликовал иллюстрацию, на которой указана дата 11 декабря 2016 года. Никаких дополнительных комментариев по этому поводу от Дизеля не последовало.

Ключевые роли в фильме сыграли Эльза Патаки, Скотт Иствуд, Дуэйн Джонсон, Шарлиз Терон, Джейсон Стэтхэм, Натали Эммануэль, Курт Рассел, Кристофер Хивджу, Хелен Миррен и другие актеры. 

Напомним, что съемки картины ознаменовались скандалом между Дизелем и Джонсоном. Последний обрушился с резкой критикой на "некоторых коллег мужского пола", обвинив последних в "непрофессионализме и трусости". Позже стало известно, что Джонсон имел в виду именно Вина Дизеля.

По свидетельству очевидцев, конфликт оказался столь острым, что потребовалось вмешательство высокопоставленных руководителей студии Universal для его разрешения. Утверждалось, что актеры, не помирившись окончательно, все же согласились принять участие в совместных мероприятиях по продвижению проекта.

Однако, по одной из версии, скандал на площадке может быть инсценировкой и частью рекламной кампании "Форсажа 8".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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