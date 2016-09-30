NBC адаптирует криминальный боевик Ограбление по-итальянски

Канал NBC получил права на написание сценария с дальнейшим производством новой версии оригинального фильма 1969 года "Итальянская работа" и его римейка "Ограбление по-итальянски", вышедшего в 2003 году.





В версии "The Italian Job" NBC в центре событий оказывается семья опытных преступников, которым приходится вспомнить свои навыки, чтобы вызволить своего "патриарха" из тюрьмы, когда представляется такая возможность. Одним из лидеров группы является бывший жулик – симпатичный и обаятельный Чарли Крокер, который пытается жить честно, но, как и вся его команда, не может сопротивляться азарту, который будит в нем мир высоких ставок.





Роб Уайсс ("Игроки") и Бенджамин Бранд напишут сценарий и разделят обязанности исполнительных продюсеров с Дональдом Де Лайном, продюсером фильма 2003 года. Производством драмы займется Paramount Television.





Фильм "Ограбление по-итальянски" был снят Ф. Гэри Греем с Марком Уолбергом, Шарлиз Терон, Джейсоном Стэтхэмом, Эдвардом Нортоном, Сетом Грином, Мосом Дефом и Дональдом Сазерлендом в главных ролях. Фильм при бюджете 60 миллионов долларов, заработал в мировом прокате больше 176-ти миллионов. Главную роль в фильме "Итальянская работа" исполнил Майкл Кейн.



