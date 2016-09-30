Джонни Депп сыграет в "Убийстве в Восточном экспрессе"

К уже утвержденной актерской труппе примкнули Джонни Депп, Дэйзи Ридли и Мишель Пфайффер.





Отметим, что ранее свое согласие на участие в проекте дали Джуди Денч и Майкл Пенья. Создатели картины пытались также привлечь к работе Анджелину Джоли, но переговоры с актрисой не увенчались успехом.





Роман "Убийство в Восточном экспрессе", действие в котором происходит в составе, курсировавшем между Парижем и Стамбулом, был издан в 1934 году в серии произведений, посвященных Эркюлю Пуаро. Бельгийский сыщик, оказавшийся в этом поезде, вынужден расследовать убийство американского магната, который был обнаружен мертвым в своем купе, запертом изнутри.





Режиссером и исполнителем роли Пуаро станет Кеннет Брана. Проект реализуется под руководством продюсерской команды, состоящей из Ридли Скотта, Саймона Кинберга и Марка Гордона.





Напомним, что "Убийство в Восточном экспрессе" неоднократно экранизировалось в прошлом. Самым известным считается фильм 1974 года, в котором роль Эркюля Пуаро сыграл Альберт Финни.



