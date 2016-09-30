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30 сентября 16, 13:11
Джаред Харрис получил главную роль в антологии "Террор"
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Джаред Харрис ("Безумцы") возвращается на AMC.
Актер сыграет главную роль в новой антологии канала "Террор". Кроме него к телепроекту присоединятся Киаран Хиндс ("Игра престолов"), Пол Рэди ("Утопия") и Адам Нагаитис ("Гудини и Дойл").

Действие в сериале, основанном на одноименном бестселлере Дэна Симмонса, разворачивается в 1847 году, когда экспедиция Королевского военно-морского флота под руководством Джона Франклина на двух судах – "Эребусе" и "Терроре" - отправляется на поиск морского пути, проходящего по Северному Ледовитому океану и соединяющего Атлантику с Тихим океаном. В ходе путешествия экипажи обоих кораблей подвергаются нападению неведомого хищника, и жестокая борьба за выживание начинается.

Харрис сыграет Френсиса Крозье, капитана "Террора" и заместителя командующего экспедицией. Он блестящий моряк и капитан, но также ирландец, который достиг своего "стеклянного потолка" в Британском Королевском флоте и разочаровался в его великолепии и политике. Роль вернет Харриса на AMC, где он в течение трех сезонов играл одну из ключевых ролей в "Безумцах" и получил за нее номинацию на премию "Эмми".

Хиндс утвержден на роль сэра Джона Франклина, руководителя экспедиции; Рэди сыграет Хенри Гудсира, а Нагаитис – Корнелиуса Хики. Как сообщалось ранее, Тобиаш Мензес ("Чужестранка") сыграет Джеймса Фитцджеймса, капитана "Эребуса".

AMC заказал производство сериала в марте текущего года. Дэйв Кайганич напишет сценарий и вместе с Су Хью исполнит обязанности шоураннера. Производство десятисерийной драмы начнется зимой в Будапеште, а дебют сериала состоится в 2017 году.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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