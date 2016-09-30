"Секс в большом городе" вскоре вновь выйдет на экраны

Так, исполнительница роли Керри Бредшоу подтвердила, что режиссер проекта Майкл Патрик Кинг уже имеет написанный сценарий для продолжения истории о жизни четырех подруг.





Формат шоу пока неизвестен, но, по словам актрисы, главные героини сериала не исключают возможности участия в новом проекте американской телевизионной сети HBO, продуктом которой является популярный сериал.





Напомним, что с момента выхода на экраны "Секс в большом городе-2″ прошло шесть лет, но поклонники мечтают увидеть продолжение. Кроме того, Сара Джессика Паркер совсем не против еще раз перевоплотиться в свою экранную героиню.





Слухи о возможном продолжении приключений четырех подруг подтвердил также исполнитель роли Стэнфорда Блэтч, Вилли Гарсон. Поэтому у настоящих поклонников фильма есть серьезный повод радоваться.



