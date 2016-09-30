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30 сентября 16, 14:15
"Секс в большом городе" вскоре вновь выйдет на экраны
Секс в большом городе
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У поклонников культового сериала "Секс и город" появился повод порадоваться: актриса Сара Джессика Паркер анонсировала продолжение одного из шедевральных сериалов.
Так, исполнительница роли Керри Бредшоу подтвердила, что режиссер проекта Майкл Патрик Кинг уже имеет написанный сценарий для продолжения истории о жизни четырех подруг.

Формат шоу пока неизвестен, но, по словам актрисы, главные героини сериала не исключают возможности участия в новом проекте американской телевизионной сети HBO, продуктом которой является популярный сериал.

Напомним, что с момента выхода на экраны "Секс в большом городе-2″ прошло шесть лет, но поклонники мечтают увидеть продолжение. Кроме того, Сара Джессика Паркер совсем не против еще раз перевоплотиться в свою экранную героиню.

Слухи о возможном продолжении приключений четырех подруг подтвердил также исполнитель роли Стэнфорда Блэтч, Вилли Гарсон. Поэтому у настоящих поклонников фильма есть серьезный повод радоваться.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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