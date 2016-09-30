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30 сентября 16, 14:17
Вуди Харрельсон дебютирует в режиссуре
Вуди Харрельсон
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55-летний актер с тридцатилетним стажем попробует себя на новом поприще.
Вуди Харрельсон дебютирует в режиссуре фильмом под названием "Lost In London" ("Потерянные в Лондоне").

О картине пока совсем ничего неизвестно, кроме очевидного факта, что события развернутся в британской столице и там же пройдут съемки. О своем дебютном режиссерском проекте Харрельсон рассказал во время кинофестиваля в Цюрихе, где он промотировал байопик Роба Райнера "ЛБД", в котором сыграл 36-го американского президента Линдона Джонсона.

Пока нет никакой информации на счет сценариста и актерского состава. Неясно, будет ли Харрельсон сам исполнять в фильме какую-нибудь роль. Также не сообщается, когда именно планируется начать съемки.

Вуди Харрельсон последний раз появлялся на больших украинских экранах в сиквеле "Иллюзии обмана". В 2017 году актера можно будет увидеть в "Войне планеты обезьян", третьей части фантастической эпопеи о восстании против человека разумного шимпанзе по имени Цезарь.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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