Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
28.98
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.11
RUB
0.41
Кино
Новости кино
30 сентября 16, 14:20
Йоан Гриффит сыграет главную роль в любовном триллере
Йоан Гриффит
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лауреатка премии "Золотой глобус" Джоанн Фроггатт ("Аббатство Даунтон") и звезда сериала "Вечность" Йоан Гриффит сыграют главные роли в шестисерийном триллере "Liar" канала Sundance TV, совместным производством которого займется Two Brothers Pictures и ITV.
Созданный по сценарию номинантов на премию BAFTA и "Золотой глобус" продюсеров и драматургов Гарри и Джека Уильямсов ("Пропавший без вести"), сериал рассказывает, как одна ночь навсегда изменила жизни Лоры Ньюэлл (Фроггатт) и Эндрю Эллиса (Гриффит).

Лора, умная и любящая свою работу учительница, недавно пережила расставание и не уверена, захочет ли ходить на свидания в ближайшее время. Сын Эндрю, известного хирурга, учится в школе, где работает Лора. Взаимная симпатия заканчивается свиданием, но ни один из них не подозревает о будущих последствиях, которые их встреча окажет на них самих и их семьи. Правда и последствия идут рука об руку в захватывающем триллере, который исследует обе стороны отношений и обе стороны правды. Действительно ли у каждой истории есть две стороны? Лгун получает представление о разрушительной цене за обман, когда тайны и ложь открываются.

Джеймс Стронг ("Убийство на пляже") назначен ведущим постановщиком и исполнительным продюсером. Сэмюэл Донован ("Люди") снимет эпизоды с четвертого по шестой. Съемки начнутся в Лондоне и графстве Кент в ноябре текущего года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Нина Добрев присоединилась к ремейку "Коматозников"
"Андеграунд" продлен на второй сезон
Скотт Иствуд получил роль в триллере о Пентагоне
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снимутся в триллере
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мэл Гибсон станет шпионом-пенсионером
noimageТрейлер боевика «Джек Ричер: Никогда не возвращайся» (ВИДЕО)
noimageВуди Харрельсон дебютирует в режиссуре
noimage"Секс в большом городе" вскоре вновь выйдет на экраны
noimageДжаред Харрис получил главную роль в антологии "Террор"
Лента новостей
Загрузка...