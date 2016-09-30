Йоан Гриффит сыграет главную роль в любовном триллере

Созданный по сценарию номинантов на премию BAFTA и "Золотой глобус" продюсеров и драматургов Гарри и Джека Уильямсов ("Пропавший без вести"), сериал рассказывает, как одна ночь навсегда изменила жизни Лоры Ньюэлл (Фроггатт) и Эндрю Эллиса (Гриффит).





Лора, умная и любящая свою работу учительница, недавно пережила расставание и не уверена, захочет ли ходить на свидания в ближайшее время. Сын Эндрю, известного хирурга, учится в школе, где работает Лора. Взаимная симпатия заканчивается свиданием, но ни один из них не подозревает о будущих последствиях, которые их встреча окажет на них самих и их семьи. Правда и последствия идут рука об руку в захватывающем триллере, который исследует обе стороны отношений и обе стороны правды. Действительно ли у каждой истории есть две стороны? Лгун получает представление о разрушительной цене за обман, когда тайны и ложь открываются.





Джеймс Стронг ("Убийство на пляже") назначен ведущим постановщиком и исполнительным продюсером. Сэмюэл Донован ("Люди") снимет эпизоды с четвертого по шестой. Съемки начнутся в Лондоне и графстве Кент в ноябре текущего года.



