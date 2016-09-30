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30 сентября 16, 14:36
Трейлер боевика «Джек Ричер: Никогда не возвращайся» (ВИДЕО)
Том Круз
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В новом боевика режиссер Эдварда Цвика Тома Круз снова нам доказывает, что он еще способен дать фору молодому поколению, что его еще рано списывать со счетов.
Накануне был представлен трейлер нового фильма с участием актера. Боевик «Джек Ричер: Никогда не возвращайся» должен выйти на большие экраны уже в следующем месяце. 

В центре сюжета экранизации романа Ли Чайлда «Никогда не возвращайся» окажется Ричер, который возвращается на свою родную военную базу в Виржинии, чтобы выяснить причину ареста его бывшего командира. За написание сценария отвечал Ричард Венк. Режиссером фильма стал Эдвард Цвик, с которым Том ранее работал над картинами «Последний самурай» и «Легенды осени». 

Кстати, кроме Круза в новом «Джеке Ричере» мы также увидим звезду сериала «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс.


Источник: http://www.starslife.ru/
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