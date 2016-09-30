Трейлер боевика «Джек Ричер: Никогда не возвращайся» (ВИДЕО)

Накануне был представлен трейлер нового фильма с участием актера. Боевик «Джек Ричер: Никогда не возвращайся» должен выйти на большие экраны уже в следующем месяце.





В центре сюжета экранизации романа Ли Чайлда «Никогда не возвращайся» окажется Ричер, который возвращается на свою родную военную базу в Виржинии, чтобы выяснить причину ареста его бывшего командира. За написание сценария отвечал Ричард Венк. Режиссером фильма стал Эдвард Цвик, с которым Том ранее работал над картинами «Последний самурай» и «Легенды осени».





Кстати, кроме Круза в новом «Джеке Ричере» мы также увидим звезду сериала «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс.



