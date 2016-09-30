Мэл Гибсон станет шпионом-пенсионером

Чего только стоит его участие в первых частях «Безумного Макса» режиссера Джорджа Миллера.





По истечении лет Гибсон переквалифицировался на другое кино и даже вовсе на некоторое время перестал сниматься в связи с семейными проблемами. Французский индии-режиссер Бенджамен Роше решил вернуть на большие экраны активного Гибсона и предложил ему роль в фильме «Каждые вторые выходные».





Если Мэл примет предложение фильммейкера, он перевоплотится в пенсионера, у которого во время поездки с внуком в Париж обнаруживается шпионское прошлое. При этом внук, намекающий, что работает в ЦРУ, на деле оказывается скромным IT-специалистом.





Авторами сценария данного проекта выступят Брэндон и Кертис Бриттел. Премьера фильма должна состояться в конце 2017 года. Напомним, ближайших планах Мэла Гибсона – работа над сиквелом «Страстей Христовых», где он выступил в качестве режиссера. Продолжение фильма будет называться «Воскресение». Там показаны события, следующие за распятием Спасителя.





«Я всегда мечтал рассказать эту историю. «Страсти» — ведь это только начало, дальше там было очень много интересного», — прокомментировал Рэндолл Уоллес, работающий над сценарием фильма. А Гибсон в свою очередь добавил, что фильм будет сосредоточен на этапе воскрешения Христа. По его словам, они хотят не просто перенести события из Библии на киноэкран, но и рассмотреть их более пристально.



