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Кино
Новости кино
30 сентября 16, 14:40
Мэл Гибсон станет шпионом-пенсионером
Мэл Гибсон
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В свои молодые годы Мел Гибсон часто снимался в боевиках и экшенах.
Чего только стоит его участие в первых частях «Безумного Макса» режиссера Джорджа Миллера. 

По истечении лет Гибсон переквалифицировался на другое кино и даже вовсе на некоторое время перестал сниматься в связи с семейными проблемами. Французский индии-режиссер Бенджамен Роше решил вернуть на большие экраны активного Гибсона и предложил ему роль в фильме «Каждые вторые выходные». 

Если Мэл примет предложение фильммейкера, он перевоплотится в пенсионера,  у которого во время поездки с внуком в Париж обнаруживается шпионское прошлое. При этом внук, намекающий, что работает в ЦРУ, на деле оказывается скромным IT-специалистом.

Авторами сценария данного проекта выступят Брэндон и Кертис Бриттел. Премьера фильма должна состояться в конце 2017 года. Напомним,  ближайших планах Мэла Гибсона – работа над сиквелом «Страстей Христовых», где он выступил в качестве режиссера. Продолжение фильма будет называться «Воскресение». Там показаны события, следующие за распятием Спасителя. 

«Я всегда мечтал рассказать эту историю. «Страсти» — ведь это только начало, дальше там было очень много интересного», — прокомментировал Рэндолл Уоллес, работающий над сценарием фильма. А Гибсон в свою очередь добавил, что фильм будет сосредоточен на этапе воскрешения Христа. По его словам, они хотят не просто перенести события из Библии на киноэкран, но и рассмотреть их более пристально.

Источник: http://www.starslife.ru/
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