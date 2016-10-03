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3 октября 16, 12:28
Украинский актер Вертинский о запрете российских фильмов
Алексей Вертинский
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Алексей Вертинский о запрете российских фильмов: Мне это страшно не нравится.
Народный артист Украины Алексей Вертинский в эфире канала NewsOne раскритиковал запрет российских фильмов в Украине.

"Я к запретам отношусь плохо, мне это не нравится. Я родился и жил до 1990 года в системе запретов и мне это страшно не нравится", - отметил он.

В то же время актер признался, что не знает, о каких именно фильмах идет речь. В связи с этим, он предположил, что если под запрет попали пропагандисткие картины, то, возможно, это является правильным шагом.

"Вполне возможно, что фильмы, напрямую связанные с пропагандой, гадостями и насилием - это и не фильмы вовсе. Может быть, это действительно не предмет искусства и это не надо смотреть", - добавил Вертинский.

По словам артиста, он не припоминает, чтобы фильмы с его участием когда-либо попадали под запрет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в начале сентября Госкино внесло еще несколько российских фильмов и сериалов в список запрещенных. 
Под запрет попали картины "Непутевая невестка", "Ночные стражи", а также телесериалы "Не жалею, не зову, не плачу", "Найденыш-3", "Дело было на Кубани", "Когда расцветет багульник".

Источник: http://mignews.com.ua/
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