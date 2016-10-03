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3 октября 16, 12:30
"Дом странных детей Мисс Перегрин" возглавил прокат
Дом странных детей Мисс Перегрин
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Лидером проката в Северной Америке на прошедших выходных стал приключенческий фантастический фильм под названием "Дом странных детей Мисс Перегрин", заработавший 28,5 миллиона долларов.
В международном прокате картина собрала еще 36,5 миллиона долларов. Таким образом ее совокупные сборы достигли 65 миллионов долларов. Производственный бюджет фильма составил 110 миллионов долларов, и столь неуверенный старт оставляет прибыльность проекта под вопросом.

Не впечатляющий стартовый результат продемонстрировал еще один дебютант - фильм-катастрофа "Глубоководный горизонт", заработавший к окончанию первого уик-энда лишь 20,6 миллиона долларов. За пределами Северной Америки сборы ленты составили всего 12 миллионов долларов. Стоимость производства "Глубоководного горизонта" достигла 150 миллионов долларов, однако различные налоговые льготы позволили создателям вернуть около 40 миллионов долларов. Но с таким стартом вернуть даже 110 миллионов и расходы на рекламную кампанию будет затруднительно.

На третьем месте оказался вестерн "Великолепная семерка", заработавший еще 15,7 миллиона долларов. У картины практически не осталось шансов на прибыль, так за 10 дней проката она смогла собрать лишь чуть более 100 миллионов долларов при бюджете в 90 миллионов долларов.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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