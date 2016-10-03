NBC отменил драму "Водолей" после двух сезонов

NBC запустил сериал, созданный Джоном МакНамарой с Дэвидом Духовны в главной роли, летом 2015 года. Историческая драма, рассказывающая о печально известном лидере культа "Семья" Чарльзе Мэнсоне и выслеживающих его полицейских под прикрытием, стала первым сериалом на общественном телевидении, который был доступным для просмотра в день премьеры. NBC выложил все двенадцать эпизодов первого сезона онлайн, которые можно было смотреть в течение четырех недель с момента дебюта шоу.





"Водолей", стартовавший с более чем скромным рейтингом (1,05) у ключевой группы зрителей от 18 до 49 лет, удвоил показатели с помощью отсроченных просмотров в течение семи дней. Телесеть передвинула малопопулярный сериал с четверга на субботу и, к удивлению многих, очень быстро продлила его на второй сезон.





NBC продолжил свои эксперименты и со вторым сезоном, который стартовал с двухчасовой премьерой в четверг, 16 июля 2016 года, и привлек внимание 2,7 миллиона телезрителей. С 27 августа шоу вновь стало выходить по субботам. Финал сезона посмотрело 1,2 миллиона человек, а его демо-рейтинг составил 0,2.





МакНамара изначально планировал снять не менее шести сезонов. Закрытие сериала развязывает Духовны руки для участия в потенциальном продолжении возрожденных "Секретных материалах".



