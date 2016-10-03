Sony TriStar экранизирует "Алхимика"

Производством фильма по мотивам романа займется подразделение Sony TriStar Pictures.





В производстве картины будут участвовать студия PalmStar Media, которая за несколько дней до этого анонса приобрела за 6,5 миллиона долларов права на экранизацию у компании The Weinstein Company, а также студия Cinema Gypsy, принадлежащая Лоуренсу Фишборну. Последний, безуспешно пытавшийся экранизировать "Алхимика" в течение многих лет, займет пост режиссера.





Отметим, что ранее исполнителем главной роли числился Идрис Эльба. Останется ли он участником проекта, на момент написания данной заметки не уточнялось.





Напомним, что роман был издан в 1988 году, и с тех пор переведен на десятки языков и продан в количестве более 65 миллионов экземпляров по в всему миру. Сюжет основан на классической схеме "поиск смысла жизни и себя". Лоуренс Фишборн приобрел права на экранизацию "Алхимика" у киностудии Warner Bros. в 2007 году, а уже через год заключил соглашение со студией The Weinstein Company о совместном производстве картины. Утверждалось, что стороны уже согласовали бюджет проекта, однако в 2015 году The Weinstein Company отказалась от съемок фильма.



